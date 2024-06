Qual è il mare più bello del Lazio: le località del litorale premiate per l’estate 2024

video suggerito

Qual è il mare più bello del Lazio? Secondo la Guida blu ‘Il Mare più Bello 2024', curata da Legambiente e dal Touring Club Italiano è quello dell'isola di Ventotene. In realtà nessuna località della regione ha ricevuto le 5 Vele, il massimo riconoscimento. Ma l'isola pontina è l'unica ad aver ricevuto le 4 Vele.

Le altre località del Lazio premiate con 3 Vele dalla guida sono le seguenti:

Gaeta

Formia

Minturno

Montalto di Castro

Sabaudia

San Felice Circeo

Sperlonga

Tarquinia

Terracina

Sono state invece premiate con 2 Vele le seguenti località del Lazio:

Anzio

Ostia

Nettuno

Ponza

Santa Marinella

I comuni di Fondi, San Felice Circeo e Terracina sono stati premiati come ‘amici delle tartarughe', poiché sono stati tra i primi a sottoscrivere il protocollo Turtlenest. Ha dichiarato il presidente di Legambiente Lazio, Roberto Scacchi: "La nostra Guida e la consegna delle vele premia la bellezza e le buone pratiche lungo le coste, ma vuole anche stimolare tutte le località a fare sempre di più e meglio sulle politiche ambientali. Con un occhio attento al bel litorale del Lazio per l'inizio dell'estate 2024, invitiamo tutti quelli che lo raggiungeranno a rispettarne gli spazi a partire dalle spiagge, così come dalle rive dei magnifici laghi della nostra regione".

Nella guida, infatti, sono segnalate anche le località turistiche sui laghi del Lazio. In questo caso, ecco i comuni premiati con 4 Vele:

Bolsena

Trevignano Romano sul lago di Bracciano

Anguillara Sabazia sul lago di Martignano

Ecco i laghi premiati con 3 Vele:

Capodimento sul lago di Bolsena

Montefiascone sul lago di Bolsena

Anguillara Sabazia sul lago di Bracciano

Bracciano

Lago del Turano (Ascrea, Castel di Tora, Colle di Tora e Paganico Sabino)

Lago del Salto (Fiamignano, Petrella Salto e Varco Sabino).

Infine i laghi premiati con 2 Vele:

Nemi

Caprarola sul Lago di Vico

Ronciglione sul Lago di Vico

A livello nazionale, ecco i mari più belli d'Italia secondo la Guida con la classifica delle località premiate con le 5 Vele:

Pollica, con le frazioni di Acciaroli e Pioppi (Cilento, provincia di Salerno) Nardò (Lecce, Salento) Baunei (Nuoro, costa orientale sarda) Chia, sempre in Sardegna Castiglione della Pescaia, Maremma