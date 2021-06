Ha provocato un incidente stradale ed è scappata, senza fermarsi a presta soccorso alle persone coinvolte, sicura di farla franca e di non essere scoperta. La conducente dell'auto è stata rintracciata e denunciata per fuga ed omissione di soccorso. Il bilancio dell'incidente è di tre persone rimaste ferite. L'episodio risale al tardo pomeriggio di ieri, lunedì 7 giugno. Secondo le informazioni apprese la donna era a bordo della sua auto e stava transitando lungo via Casilina, quando, improvvisamente per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte degli agenti dei vigili urbani, ha provocato un incidente stradale, coinvolgendo due macchine, tra le quali una Smart, che si sono scontrate mentre si trovavano all'altezza del civico 1797. La donna ha poi continuato il suo tragitto, premendo il piede sull'acceleratore, senza curarsi delle condizioni di salute delle persone che viaggiavano all'interno dei veicoli incidentati e senza chiamare i soccorsi. A chiamare aiuto sono stati gli automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena e che, preoccupati, hanno contattato il numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di più mezzi di soccorso.

Conducente rintracciata grazie alle immagini delle videocamere

Ricevuta la segnalazione sul luogo indicato sono arrivate le ambulanze, che hanno preso in carico i feriti e li hanno trasportati in ospedale, dove sono stati sottoposti alle cure del caso, ma fortunatamente da quanto si apprende non sono in pericolo di vita. Presenti per i rilievi gli agenti del VI Gruppo Torri che hanno svolto le indagini, per ricostruire la dinamica dell'accaduto e hanno ascoltato alcuni testimoni. Gli agenti hanno acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza, presenti in zona che hanno immortalato l'auto della conducente responsabile e la pattuglia ha rintracciato in pochissimo tempo il veicolo e la donna alla guida del mezzo che, dopo essersi trattenuta per pochi momenti sul luogo dell’incidente, si è poi allontanata senza prestare soccorso. Ora dovrà rispondere delle accuse a proprio carico.