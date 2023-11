Provò a stuprare una ragazza alla Stazione Termini: condannato un 25enne Il giudice ha condannato un 25enne per violenza sessuale per aver cercato di stuprare una studentessa 25enne nei pressi della Stazione Termini.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Due anni e otto mesi di reclusione e 20mila euro di risarcimento è quanto ammonta la condanna che il giudice del Tribunale di Roma ha stabilito nei confronti di un uomo di venticinque anni accusato di violenza sessuale. Originario del Bangladesh e irregolare sul territorio italiano, come riporta Il Corriere della Sera ha tentato di violentare una ragazza di ventidue anni, in un palazzo che si trova a pochi passi dalla Stazione Termini di Roma.

La giovane fortunatamente è riuscita a sottrarsi allo stupro gridando e attirando l'attenzione dei condomini. L'uomo è stato processato con il rito abbreviato, che permette all'imputato di essere giudicato nell'udienza preliminare ed evitare il dibattimento, snellendo i tempi burocratici e le spese che ne derivano. I fatti risalgono al 21 aprile del 2023, la ragazza, una studentessa originaria di Frosinone stava cercando un B&b in via Principe Eugenio in cui alloggiare, nei pressi del principale scalo romano.

Ha cercato di baciarla ma è riuscita a scappare

Avrebbe dovuto incontrarsi con una sua amica, ma ha sbagliato portone, suonando nel palazzo in cui abitava venticinquenne insieme ad altre persone, che l'ha fatta entrare, le ha messo le mani addosso e ha cercato di baciarla. A salvarla è stato un inquilino che stava passando in quel momento, il venticinquenne è scappato e la giovane è riuscita a chiedere aiuto. La ragazza si è subito rivolta dalle forze dell'ordine, ad intervenire sono stati gli agenti del commissariato Viminale, che in breve tempo hanno rintracciato il ragazzo in zona Esquilino e lo hanno identificato, arrestato ed è finito davanti al giudice.