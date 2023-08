Prova ad investire Don Coluccia, prete antimafia: si indaga per tentato omicidio Ha provato ad investire Don Coluccia durante la passeggiata della legalità: indagini per tentato omicidio. Dopo il ritrovamento di una mannaia e un martello nello zaino, potrebbe essere accusato anche di porto d’armi abusivo.

A cura di Beatrice Tominic

Ha provato ad investire il prete antimafia don Coluccia durante la passeggiata della legalità che si è tenuta ieri sera, martedì 30 agosto 2023, a Tor Bella Monaca. Nei confronti di un ventottenne, già noto alle forze dell'ordine la procura di Roma ha aperto un fascicolo: si indaga per tentato omicidio.

Non appena comprese le intenzione del giovane, uno degli agenti della scorta del religioso ha esploso un colpo, ferendo l'indagato al braccio: una volta fermato, all'interno del suo zaino sono stati trovati una mannaia ed un martello. Per questa ragione, non è escluso che possa essere contestato, nei suoi confronti, anche il reato di porto d'armi abusivo. Attesa per le prossime ore la convalida dell'arresto e l'interrogatorio davanti al gip.

Cosa è successo durante la passeggiata della legalità

È accaduto ieri sera, durante la passeggiata della legalità. Il ventottenne ha provato ad avvicinare il prete mentre si trovava in sella ad uno scooter. Dopo essersi scambiati qualche parola, il conducente della moto ha provato ad investirlo. Lo ha mancato per poco: al posto di Don Coluccia, da 25 in prima fila contro la criminalità organizzata, è stato investito un agente della scorta. I suoi colleghi, per fermare l'aggressore hanno estratto le pistole ed esploso alcuni colpi: due di questi hanno raggiunto il motociclista ferendolo all'avambraccio, bloccandolo mentre si stava dando alla fuga e fermandolo.

Il trasferimento in ospedale

Il centauro è stato bloccato dai colpi di pistola esplosi: sia lui che l'agente ferito sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Casilino. Hanno riportato alcune ferite, ma fortunatamente nessuno dei due rischia la vita. Nessuna ferita invece per Don Coluccia.