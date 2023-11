Protesta in cantiere, operaio si arrampica su una gru e cala uno striscione: “Dovete pagare” Si è arrampicato su una gru in cantiere e ha calato uno striscione contro la ditta per cui lavora, per un contenzioso economico. Sul posto, vigili del fuoco e carabinieri.

A cura di Beatrice Tominic

Si è arrampicato su una gru e ha calato uno striscione. È quanto realizzato da un operaio in protesta con la ditta per cui lavora questa mattina, venerdì 24 novembre 2023, verso le ore 9. È accaduto in viale della Bella Villa, nel cantiere che si trova al civico 33 lungo la strada, una parallela di via Casilina, ad appena due minuti a piedi dalla stazione della metropolitana Alessandrino, linea C.

La protesta in cantiere di questa mattina

La protesta sarebbe partita a causa di un contenzioso economico con la ditta. Il dipendente, approfittando di una giornata di lavoro, si è arrampicato su una delle gru presenti per i lavori e ha calato uno striscione contro la ditta di lavori edili per cui lavora. Non appena resosi conto di quanto stava succedendo, sono state allertate le forze dell'ordine.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto, in breve tempo, sono arrivati i carabinieri della vicina stazione di Roma Alessandrina e quelli della Compagnia di Roma Casilina. Oltre ai militari, anche i vigili del fuoco e il personale sanitario di pronto soccorso del 118. Dopo l'arrivo dei soccorsi, l'operaio è stato aiutato a scendere dalla gru. Ad aiutarlo a tornare a terra, l'intervento del negoziatore dei carabinieri del comando provinciale che lo ha aiutato a scendere, tranquillizzandolo. Una volta tornato in cantiere e sceso dalla gru, terminata la sua contestazione, l'operaio è tornato a terra: si trovava in buone condizioni di salute e si è mostrato tranquillo. In breve tempo, oltre ai soccorsi e ai carabinieri, anche il titolare della ditta contro cui stava protestando il dipendente ha raggiunto il luogo della dimostrazione.