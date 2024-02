Protesta dei trattori, c’è l’accordo: manifestazione a piazza San Giovanni, attese 1500 persone Inizialmente il movimento degli agricoltori aveva chiesto di poter sfilare in corteo sul Grande Raccordo Anulare. Attese a Roma circa 1500 persone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sarebbe stato trovato l'accordo tra la Questura e il leader del movimento degli agricoltori: venerdì mattina circa 1500 persone con dieci trattori si ritroveranno in piazza San Giovanni per la manifestazione di ‘Riscatto agricolo'. L'intesa è stata raggiunta dopo alcuni incontri: inizialmente quella che viene chiamata ‘protesta dei trattori' aveva chiesto di poter sfilare in corteo sul Grande Raccordo Anulare, sempre venerdì. La richiesta è stata rifiutata dalla Questura, con la quale poi si è arrivati a quest'altro accordo.

"Di concerto con la Questura di Roma abbiamo individuato quattro appezzamenti di terreno molto grandi per accogliere i trattori che giungeranno da ogni parte d'Italia. Torrimpietra, Formello, Capena, Ariccia. Restano comunque a disposizione Civitavecchia e Latina nel caso ci fosse necessità di ulteriori collocazioni", hanno riferito dal Cra Agricoltori Traditi.

Nelle ultime settimane le proteste degli agricoltori si sono diffuse in tutto il Lazio, causando disagi e rallentamenti al traffico stradale. Le manifestazioni, nate in Europa, sono presto arrivate anche in Italia, con i trattori a bloccare le principali arterie del Paese per portare avanti la loro protesta. Il movimento non è unico, ma raccoglie al suo interno varie istanze, con posizioni spesso anche contradditorie e divisive. Soprattutto in Italia, si attaccano le politiche dell'Unione europea sulla transizione ecologica e la mancanza di sussidi all'agricoltura, settore sempre più in difficoltà. Non mancano però gli attacchi anche alla carne coltivata e alla farina di insetti. Tra i personaggi più in vista c'è Danilo Calvani, ex leader del movimento dei Forconi 2013 che adesso guida parte della protesta dei trattori.