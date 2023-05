Promettono baci ed effusioni a coppia di anziani, ma li derubano: denunciate due giovani I due anziani hanno denunciato l’accaduto alla polizia. Le due ragazze sono state trovate mentre provavano a salire su un autobus per Roma e denunciate.

Due uomini di settantotto anni sono stati truffati da due giovani ragazze. Li hanno attirati con la promessa di scambiarsi qualche effusione lontano da occhi indiscreti, e invece li hanno rapinati di tutto, soldi e qualche gioiello, portando via anche le fedi nuziali.

L'episodio, riportato da Il Messaggero, è avvenuto l'altro giorno a Colleferro. I due anziani si sono incontrati dopo pranzo per prendere il caffè: un appuntamento consueto, quotidiano, che hanno da diverso tempo. Mentre stavano chiacchierando sono stati avvicinati da due donne molto giovani, di venti e trentadue anni. Hanno cominciato a chiacchierare, ad ammiccare, e a flirtare con loro. Poi li hanno convinti a seguirle in un luogo appartato, con la promessa che avrebbero ‘approfondito la conoscenza' lontano da occhi indiscreti. I due, le hanno seguite.

Una volta sole le donne si sono fatte prima consegnare soldi e qualche gioiello che avevano con sé, tra cui le fedi nuziali. Poi si sono allontanate, sparendo nel nulla. I sue anziani hanno allora capito che erano stati raggirati. E sono andati a sporgere denuncia alla polizia.

Inizialmente non hanno raccontato i fatti come si sono svolti, dicendo solo di essere stati rapinati. Poi, date le incongruenze nel racconto, hanno ammesso cos'era successo veramente, spiegando di essere sposati e di essere molto in imbarazzo per quanto accaduto.

Gli investigatori hanno cominciato a cercare le due donne, trovandole alla stazione di Colleferro, dove stavano per salire su un autobus per Roma. Entrambe con numerose precedenti per furto e truffa, nella borsa avevano ancora i gioielli dei due anziani, che gli sono stati riconsegnati.