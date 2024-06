video suggerito

Professoressa tenta il suicidio, ma un suo ex alunno diventato poliziotto la salva Un poliziotto del Distretto Esposizione di Roma ha salvato la sua ex professoressa da un tentativo di suicidio. La donna era chiusa in casa e minacciava di farla finita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Foto Archivio

Ha sentito la voce della sua ex professoressa attraverso la porta e ha iniziato a parlare con lei degli anni trascorsi sui banchi di scuola. Lei aveva minacciato il suicidio, barricandosi in casa. Così un agente del Distretto Esposizione della Polizia di Roma è riuscito prima a far parlare la signora che si era chiusa a chiave nel suo appartamento nella Capitale e stava minacciando di farla finita. La conversazione tra i due è durata giusto qualche minuto, ma è risultata fondamentale per trarre in salvo la donna in preda all'ansia e al panico.

Tra vari aneddoti dei vecchi tempi e i ricordi delle giornate di spensieratezza, il tempo è passato e i soccorritori sono riusciti ad arrivare fin dentro l'abitazione attraverso la finestra. L'agente ha così guadagnato minuti preziosi e che sono risultati fondamentali per la riuscita dell'intervento. Una volta aperta la porta l'alunno, ormai diventato poliziotto e la donna si sono abbracciati e hanno posto un lieto fine a un pomeriggio che poteva concludersi invece con un finale tragico.

L'incontro fortuito tra l'ex alunno e la professoressa

"Professoressa sono Alessandro! Si ricorda si me? Sono stato suo allievo per tanti anni". È così che è iniziato il dialogo tra i due e che ha salvato la vita della signora che si era chiusa nella sua casa a Roma per farla finita. Sul posto sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione gli agenti del Commissariato Esposizione di Roma, con sede in viale Asia.

Un poliziotto, intervenuto con il collega ha sentito la voce della sua docente attraverso la porta e, dopo essersi fatto riconoscere, ha intrattenuto la donna per diversi minuti in attesa dell'intervento dei Vigili del Fuoco che sono entrati attraverso la finestra. Questo escamotage ha permesso i soccorritori di mettere definitivamente in salvo la maestra e sventare il tentativo di suicidio.