video suggerito

Primavalle, lite tra adolescenti degenera in strada: ragazzino accoltellato da un 15enne Un giovane di 16 anni è stato accoltellato al braccio e al volto da un ragazzo poco più piccolo di lui. Il 15enne è stato denunciato dai carabinieri per lesioni. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Natascia Grbic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un ragazzino di quindici anni ha accoltellato un sedicenne a Roma, nel quartiere di Primavalle. L'aggressione è avvenuta in via Alessio Ascalesi lo scorso giovedì sei febbraio, al culmine di una lite tra i due adolescenti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due si erano dati appuntamento molto probabilmente per chiarire i motivi di qualche screzio, ma una volta che si sono visti hanno cominciato a discutere. La lite è presto degenerata, e dalle urla si è passati alle mani: e sarebbe stato proprio a quel punto che il 15enne ha tirato fuori il coltello, ferendo il coetaneo al braccio e al volto.

La vittima è stata portata in ospedale al Gemelli di Roma. Fortunatamente non ha riportato ferite serie, i medici hanno curato il giovane e lo hanno rimandato a casa. L'aggressore, invece, è stato trovato dai carabinieri nel centro di Roma: lo hanno fermato, identificato e denunciato per lesioni.

Sedicenne accoltellato a Trastevere durante una rapina

Solo pochi fa un ragazzo di sedici anni è stato accoltellato da un 17enne a Trastevere, vicino la stazione. In questo caso si era trattato di un tentativo di rapina: quando l'aggressore ha visto che il coetaneo nel portafogli non aveva soldi è diventato una furia e lo ha accoltellato, ferendolo gravemente. Portato in ospedale, è stato sottoposto all'intervento di rimozione della milza. Il 17enne è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio aggravato, porto d'armi o oggetti atti ad offendere. Il giovane ha spiegato alla polizia di non aver mai visto prima di allora il suo aggressore: era uscito per vedere la partita con degli amici quando è stato fermato dal ragazzo, che gli ha intimato di consegnargli il portafoglio. E poi lo ha accoltellato, lasciandolo a terra in gravi condizioni.