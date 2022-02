Primavalle, barista 35enne viene accoltellato in strada dopo il lavoro: si cerca l’aggressore Nella serata di giovedì 3 febbraio, un barista di 35 anni è stato accoltellato mentre stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro: sulla vicenda sta indagando il commissariato di Primavalle.

Nella serata di giovedì scorso, 3 febbraio, verso le ore 19, un barista di 35 anni è stato aggredito mentre stava per tornare a casa, una volta terminato il turno di lavoro: dopo aver ricevuto due coltellate sull'addome, si è accasciato prima di riuscire a chiamare aiuto. Ad allertare i soccorsi, invece, è stato uno dei residenti della zona, che ha ritrovato il ragazzo accasciato in una pozza di sangue su via Pasquale II, nel quartiere romano di Primavalle, anche se, secondo i poliziotti del XIII distretto che hanno effettuato i rilievi sulla zona, l'aggressione con le due coltellate sarebbe avvenuta qualche metro prima. Gli inquirenti pensano, infatti, che il 35enne possa essersi trascinato poco più avanti per chiedere aiuto e poi possa essersi accasciato a causa delle ferite.

Il barista soccorso e le indagini

Una volta allertati i soccorsi, sul luogo del ritrovamento è immediatamente giunto il personale sanitario del 118 che ha portato in ambulanza il ragazzo al policlinico Agostino Gemelli, dove è stato ricoverato in codice rosso. Il 35enne, che non era in pericolo di vita, ha dovuto comunque subire un'operazione chirurgica delicata e poi è stato sedato.

Sul caso stanno attualmente indagando i poliziotti del commissariato di Primavalle, anche se non ci sono ancora piste certe. Dietro al tentato omicidio del barista potrebbe esserci un movente passionale, ma non è escluso che possa essere stato aggredito da un cliente:fino ad ora non è stato possibile raccogliere molte informazione sull'aggressione ed è presente un unico testimone che ha confermato di aver visto un uomo a piedi allontanarsi da quella via velocemente. Nel frattempo, però, gli inquirenti stanno analizzando le immagini registrate dai dispositivi di videosorveglianza degli esercizi commerciali nelle vicinanze sperando di riuscire a cogliere qualche dettaglio in più sulla vicenda, anche se il ragazzo è stato accoltellato in un punto buio della via e l'aggressione potrebbe non apparire ben visibile.