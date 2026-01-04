Prima domenica del mese a Roma, musei gratuiti il 4 gennaio e le mostre del nuovo anno: cosa vedere

Musei aperti e gratuiti a Roma per la prima domenica del mese: visitabili gratis quelli della rete civica e statale. Ecco quali non perdere.

Tornano con il nuovo anno i musei gratuiti la prima domenica del mese. Anche questo 2026 si apre con una prima domenica, 4 gennaio 2026, da dedicare alla cultura e alle visite nei luoghi più magici della città. Come ogni mese, anche in questa prima domenica dell'anno i musei della capitale vengono aperti gratuitamente, per permettere a visitatori e visitatrici di prendere parte alle mostre del periodo. Un'apertura straordinaria che segue, di appena tre giorni, quella sempre gratuita di Capodanno. Cosa vi siete persi? Quali mostre imperdibili non avete ancora visto? Ecco fra quali potete scegliere oggi.

La lista dei musei civici di Roma aperti e delle mostre visitabili gratuitamente oggi per la prima domenica del mese

Sono diverse le opzioni fra cui scegliere oggi. Aperti, infatti, oltre ai musei civici della capitale anche quelli statali. Nel primo caso, oltre alle visite guidate al Palazzo Senatorio in Campidoglio.

Musei Capitolini,

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali,

Museo dell’Ara Pacis,

Centrale Montemartini,

Museo di Roma a Palazzo Braschi,

Museo di Roma in Trastevere,

Galleria d’Arte Moderna,

Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca e Casino dei Principi);

(Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca e Casino dei Principi); Museo Civico di Zoologia.

Aperti anche oggi, domenica 4 gennaio, i musei che sono regolarmente ad ingresso libero, cioè:

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco;

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese;

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese;

Museo Napoleonico;

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina;

Museo di Casal de’ Pazzi;

Museo delle Mura;

Villa di Massenzio.

Con l'ingresso dei precedenti musei, è possibile anche visitare le mostre ospitate al loro interno gratuitamente. Fanno eccezione alla gratuità:

• Ai Musei Capitolini sono gratuite le esposizioni temporanee Antiche civiltà del Turkmenistan eI Colori dell’Antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini. Fanno eccezione, invece, Cartier e il Mito ai Musei Capitolini (Musei Capitolini, Palazzo Nuovo, Sale al primo piano) con ingresso gratuito per i possessori di MIC Card, biglietto intero solo mostra € 8,00, biglietto ridotto solo mostre € 7,00. Obbligo di preacquisto online per tutti, anche per i possessori MIC Card e La Grecia a Roma;

• Ville e giardini di Roma: una corona di delizie, (Museo di Roma Piazza San Pantaleo, 10 e Piazza Navona, 2) ovvero lo sviluppo dell’arte dei giardini, dal XVI alla seconda metà del XX secolo;

• IMPRESSIONISMO e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts, (Museo dell'Ara Pacis – Spazio espositivo – Via di Ripetta n. 180), un’occasione straordinaria per ammirare una selezione unica di opere dei grandi maestri dell’arte moderna europea tra Otto e Novecento;

• Rifugio antiaereo e bunker di Villa Torlonia, (Casino Nobile, via Nomentana 70) col nuovo percorso espositivo, richiesta la prenotazione obbligatoria per singoli e gruppi;

• Circo Maximo Experience, che offre la visita immersiva del Circo Massimo in realtà aumentata e virtuale, dalle 10:00 alle 16:00 (ogni 15 min. – ultimo ingresso alle ore 14:50).

I musei statali nel Comune di Roma e dintorni aperti e gratuiti la prima domenica del mese

Gratuità non soltanto nella rete dei musei civici: visite gratuite anche in quella dei musei statali a Roma e nelle vicinanze. Scopriamo quali sono visitabili oggi senza pagare:

Castello Giulio II;

Galleria Spada;

Gallerie Nazionali di Arte Antica – Galleria Corsini;

Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini;

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea – La Galleria;

Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia – Palazzo Venezia;

Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia – Museo centrale del Risorgimento di Roma;

Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia – Vittoriano;

Istituto centrale per la grafica – Palazzo Poli;

Museo AristaiosCasa Museo Boncompagni Ludovisi;

Museo e Galleria Borghese (prenotazione obbligatoria diritto prevendita € 2);

Museo delle Civiltà;

Museo Hendrik Christian Andersen;

Museo della via Ostiense – Porta San Paolo – attualmente chiuso;

Museo Nazionale degli Strumenti Musicali;

Museo Nazionale romano – Palazzo Massimo;

Museo Nazionale romano – Crypta Balbi;

Museo Nazionale romano – Terme di Diocleziano;

Museo Nazionale romano – Palazzo Altemps;

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia;

Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo;

PantheonParco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio;

Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino;

Parco archeologico dell'Appia antica – Antiquarium di Lucrezia Romana;

Parco archeologico dell'Appia antica – Mausoleo di Cecilia Metella e Chiesa di San Nicola;

Parco archeologico dell'Appia antica – Parco delle Tombe della via Latina e Basilica di Santo Stefano;

Parco archeologico dell'Appia antica – Villa dei Quintili e Santa Maria Nova;

Parco archeologico di Ostia antica – Area archeologica di Ostia antica;

Parco archeologico di Ostia antica – Area archeologica dei Porti Imperiali di Claudio e Traiano;

Parco archeologico di Ostia antica – Museo delle navi;

Parco Archeologico di VeioTerme di Caracalla;

Villa di Livia.

Altri siti si trovano alle porte della Capitale, a Tivoli, e sono.

Villa Adriana e Villa d'Este – Area archeologica di Villa Adriana;

Villa Adriana e Villa d'Este – Santuario di Ercole Vincitore;

Villa Adriana e Villa d'Este – Villa d'Este.