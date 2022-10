Previsioni meteo Roma e Lazio venerdì 28 ottobre: sereno e temperature oltre i 20 gradi Sole e cielo azzurro in tutta la regione Lazio, capitale compresa. Le temperature oscillano fra la minima di 11 e la massima di 26 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Una nuova giornata di sole è quella di oggi, venerdì 28 ottobre 2022, sui territori di Roma e di tutto il Lazio. La regione si sta preparando ad accogliere un'ottobrata prolungata, con bel tempo e clima mite: ancora oggi le temperature non scendono oltre gli 11, ma invece continuano a superare, in tutti i capoluoghi di provincia, i 20.

Previsioni meteo sulla capitale venerdì 28 ottobre

Nella città di Roma il tempo è sereno e accogliente. Sulla città eterna il sole resta indisturbato, mai coperto neppure da una nuvola, in questo ultimo venerdì di ottobre. Le temperature più basse, percepite nelle prime ore della mattina, non sono mai inferiori ai 14 gradi. per quanto riguarda le massime, invece, si raggiungono anche i 26 gradi, nelle ore centrali della giornata.

Previsioni meteo sulle province venerdì 28 ottobre: città più fredda Rieti, ma tempo mite ovunque

Anche negli altri territori della regione Lazio il cielo resta sereno e le temperature piacevoli. Le più basse si registrano, come di consueto, nella zona appenninica, in provincia di Rieti. Nonostante il sole qui, nelle prime ore della mattina e quelle in tarda serata, si registrano 11 gradi centigradi. Le temperature massime, invece, sono di 24 gradi, raggiunte nella fase centrale della giornata.

Leggi anche Previsioni meteo Roma e Lazio 10 ottobre: pioggia e temporali

Stessa temperatura massima anche per la città di Viterbo, dove, invece, le minime sono più alte di un grado e non scendono sotto ai 12. Un altro grado in più per Frosinone, dove le temperature sono comprese oggi fra i 13 e i 25 gradi: più elevate, invece, nel capoluogo pontino, a Latina, dove le massime non dovrebbero superare i 25 gradi, ma le minime non scendono sotto ai 15.