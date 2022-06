Previsioni meteo Roma e Lazio: sole e caldo, temperature ancora in aumento Sole e caldo e temperature che arriveranno fino a massime di 34 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 4 giugno.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 4 giugno, registrano sole e caldo, con temperature massime fino a 34 gradi. Il weekend del ponte del 2 giugno è all'insegna del bel tempo, un'occasione che spinto i romani a recarsi fuori città per concedersi una gita fuori porta, o giornate in luoghi di villeggiatura e al mare. L'anticiclone Scipione l'Africano proveniente dal Mali e dalla Mauritania continua ad influenzare il Bacino del Mediterraneo portando sull'Italia e le regioni centrali aria calda. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it le temperature sono destinate ad aumentare ancora. Per sabato e domenica il Ministero della Salute e l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato hanno diramato allerta caldo per bollino rosso a Roma e in altre città del Lazio.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 4 giugno

Oggi, sabato 4 giugno, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello con sole e caldo. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà poco nuvoloso di notte, con nubi sparse al mattino e nel corso del pomeriggio e sereno di sera. Le precipitazioni saranno assenti, le temperature oscilleranno tra minime di 20 e massime di 22 gradi e il vento soffierà da debole a moderato. Sul resto del territorio del Lazio ci saranno nubi sparse e le massime arriveranno a 33 gradi a Viterbo e Frosinone, 32 a Rieti e 31 a Latina.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 5 giugno

Domenica 5 giugno le previsioni del meteo a Roma registrano parziali annuvolamenti, ma un quadro meterologico stabile. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà poco nuvoloso di notte, coperto al mattino e di pomeriggio ma con precipitazioni assenti e sereno di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 19 e massime di 34 gradi. Sul resto del territorio del Lazio ci saranno nubi sparse, con massime fino a 35 gradi a Frosinone, 33 a Rieti e Viterbo e 31 a Latina.