Previsioni meteo Roma e Lazio sabato 25 giugno: tornano nuvole e pioggia A Roma torna la pioggia, ma resta il caldo. Nuvole e cielo coperto su tutta il resto della regione Lazio, con precipitazioni isolate a Viterbo.

A cura di Beatrice Tominic

Continua il caldo sulla regione Lazio: anche per questo weekend le temperature sono alte e superano i 30 gradi. In particolare oggi, sabato 25 giugno, però, tornano sui territori della regione, le nuvole e, in alcune zone, anche precipitazioni piovose.

Previsioni meteo Roma per sabato 25 giugno: torna la pioggia

Fra le aree interessate dalle perturbazioni, oggi c'è anche la capitale. Con le sue calde temperature, comprese fra una minima di 21 gradi e una massima di 32, come scrive il Meteo.it, questo sabato a Roma torna la pioggia. Le prime gocce sono attese verso le 8 della mattina, ma si stima che già alle 11 possa smettere di piovere. Per tutta la giornata il sole resta nuvoloso e coperto, mentre per il ritorno dei raggi del sole occorre aspettare la giornata di domenica, la seconda di questo ultimo weekend di giugno.

Previsioni meteo nel Lazio: piogge sparse

Anche nelle altre aree della regione sono attese piogge per oggi. Fra queste, ad esempio, c'è la provincia di Viterbo: tutta la giornata è caratterizzata da nubi sparse, ma fra le 13 e le 14 si attendono anche piogge isolate. Le temperature, invece, si aggirano fra i 18 e i 29 gradi. Nubi sparse, ma senza piogge, anche a Rieti, dove le temperature sono comprese fra i 18 e i 28 gradi. Infine, nelle province più a sud della regione Lazio, cioè Frosinone e Latina, il cielo appare coperto e grigio. Anche qui le temperature restano alte: nel frusinate le temperature minime sono circa di 20 gradi e le massime di 31, mentre nel capoluogo pontino sono le temperature minime non superano i 22 gradi centigradi e le massime sono intorno ai 30.