Previsioni meteo Roma e Lazio sabato 23 luglio: sole e caldo, qualche nuvola a Viterbo Continua il caldo nel Lazio: temperature che sfiorano i 40 gradi e sole anche oggi, sabato 23 luglio 2022. Qualche nuvola a Viterbo.

A cura di Beatrice Tominic

Ancora caldo e temperature da allerta caldo nel Lazio e sulla capitale dove anche oggi, sabato 23 luglio 2022, il cielo resta sereno e i caldi raggi solari illuminano la regione, fatta eccezione soltanto per la provincia di Viterbo, dove il cielo si presenta un po' nuvoloso. Come ha annunciato il ministero della Salute, per tutta la durata di questo weekend, da venerdì 22 a domenica 24 luglio, le cinque province della regione Lazio si trovano a vivere giornate da bollino rosso, con il massimo livello di allertae temperature che sfiorano i 40 gradi.

Previsioni meteo Roma: un weekend da bollino rosso

Ieri per Roma si è aperto un weekend da bollino rosso: anche oggi e domani, domenica 24 luglio, secondo il bollettino dell'allerta di calore del ministro della Salute, la capitale si trova in allerta di terzo livello, il più alto, con bollino rosso. Le temperature sono molto alte. Le temperature minime si aggirano intorno ai 21 gradi, mentre le massime ai 36 anche se nel centro città sono percepiti almeno 4 gradi in più: nelle zone centrali si sfiorano anche oggi i 40 gradi.

Meteo nel Lazio: bollino rosso anche a Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone

Il picco di calore di questo weekend riguarda anche tutte le altre regioni del Lazio: proprio come ieri, è previsto caldo da bollino rosso oggi e domani anche su Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone. Le temperature minime più basse, come spesso accade, sono registrate a Viterbo e a Rieti, dove non si raggiungono neanche i 30 gradi, perché il termometro si ferma 29: si recupera, però, con quelle massime di 35 gradi in entrambi i casi. Nelle due province più a sud, invece, le temperature sono un pochino più alte. A Frosinone le minime sono sui 21 gradi e le massime sui 35, mentre a Latina si stimano 22 di minima e 34 di massima. Anche in questi casi, però, proprio come per Roma, non è escluso che la temperatura del centro città sia maggiore rispetto alle zone più periferiche.