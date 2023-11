Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 7 novembre: attesi temporali, allerta meteo a Latina La Protezione Civile del Lazio ha emanato un avviso di allerta gialla valida per i settori meridionali della regione, in particolare per le province di Latina e Frosinone.

A cura di Redazione Meteo

Per la giornata di oggi, martedì 7 novembre 2023, attesa una nuova fase di maltempo che porterà piogge e qualche temporale. La Protezione Civile del Lazio ha emanato un avviso di allerta gialla valida per i settori meridionali della regione, in particolare per le province di Latina e Frosinone. Attesi forti temporali in queste zone lungo tutto l'arco della giornata. Per quanto riguarda Roma, la provincia di Roma, il Viterbese e il Reatino non si segnala alcuna allerta meteo, ma la Protezione Civile avverte che potrebbero verificarsi isolati rovesci di debole o moderata intensità. Per quanto riguarda le temperature, a Roma le massime non supereranno i 19 gradi e le minime non scenderanno sotto i 15 gradi.

In serata atteso un miglioramento delle condizioni meteo e domani il cielo sarà poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. È possibile, tuttavia, l'arrivo di una nuova perturbazione tra giovedì e venerdì, ma le piogge saranno eventualmente di debole intensità.

Secondo gli esperti del sito 3bMeteo, nella giornata di oggi sono previste nubi e piogge fin dal mattino, ma tra il pomeriggio e la sera fenomeni previsti in attenuazione, anche se è possibile ancora qualche pioggia tra basso Lazio e Abruzzo. Nella giornata di mercoledì al centro "tornano ampie schiarite, salvo residui addensamenti al mattino su basso Lazio e basso Abruzzo, con piovaschi in rapido esaurimento e schiarite in arrivo".

Per i meteorologi, "esauritisi definitivamente gli effetti del ciclone Domingos, sull'Italia si apre una parentesi più stabile che caratterizza l'avvio della settimana con ampi spazi soleggiati prevalenti. Tuttavia il flusso umido atlantico è sempre attivo sull'Europa centro-settentrionale e ben presto si farà sentire anche sulle nostre regioni, con nuove nubi e piogge".