Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 30 aprile: Primo Maggio bagnato, in arrivo temporali forti Oggi bel tempo, ma nella giornata di mercoledì primo maggio, festa dei Lavoratori, tutto cambierà. Previsti a Roma forti temporali in mattinata e nel corso del pomeriggio, ma in generale su tutto il territorio regionale è previsto forte maltempo.

La giornata di oggi, martedì 30 aprile, sarà caratterizzata da bel tempo e temperature sopra la media in tutto il Lazio. Ma nella giornata di mercoledì primo maggio, festa dei Lavoratori, tutto cambierà. Previsti a Roma forti temporali in mattinata e nel corso del pomeriggio, ma in generale su tutto il territorio regionale è previsto forte maltempo con temperature che torneranno sotto le medie stagionali. Le minime, infatti, torneranno intorno ai 10 gradi e le massime non supereranno i 18/19 gradi nelle ore più calde della giornata. Il maltempo, stando alle previsioni dei principali siti meteo, non ci abbandonerà né giovedì né venerdì. Nel weekend, il primo di maggio, potrebbe tornare il bel tempo, ma su questo i meteorologi non hanno ancora alcuna certezza.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, il Ponte del Primo Maggio sarà caratterizzato dal maltempo. Nella giornata di mercoledì, come anticipato, previsto "un marcato peggioramento del tempo, particolarmente evidente al Nord Ovest. Con il passare delle ore il maltempo si estenderà a tutte le regioni nord-occidentali, comprese ampie zone dell'Emilia Romagna, fino ai settori più ad ovest del Veneto. Contemporaneamente, l'atmosfera diventerà progressivamente più instabile su tutta la fascia centrale tirrenica, fino alla Campania. In queste aree, i fenomeni atmosferici potranno risultare particolarmente intensi, con frequenti temporali e occasionali grandinate. Attenzione anche alle temperature, che nelle aree colpite dal maltempo faranno registrare un netto calo".

Un nuovo aumento della pressione è previsto tra venerdì e sabato.