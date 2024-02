Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 26 febbraio: torna la pioggia, rischio nubifragio nella notte Per oggi Roma e nel Lazio non è prevista alcuna allerta meteo, anche se il bollettino della Protezione Civile parla di “possibili isolati rovesci” su tutte le province del Lazio. Previsto un forte peggioramento nella notte tra lunedì e martedì. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Torna la pioggia. Dopo la breve pausa avuta nel fine settimana, è previsto per oggi, lunedì 26 febbraio, l'arrivo di una nuova perturbazione. A Roma e nel Lazio non è prevista alcuna allerta meteo, anche se il bollettino della Protezione Civile parla di "possibili isolati rovesci" su tutte le province del Lazio. Nella notte tra lunedì e martedì, invece, potrebbero verificarsi veri e propri nubifragi in diverse zone della regione. A Roma le temperature si manterranno comprese tra 8 e 16 gradi nella giornata di oggi, mentre domani le massime scenderanno intorno ai 13 gradi. La settimana si manterrà perturbata, ma non sono previste, ad oggi, precipitazioni particolarmente violente e un calo brusco delle temperature.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, il maltempo raggiungerà le regioni centrali tra martedì e mercoledì: "Si prevede che il maltempo si diffonderà su gran parte del territorio nazionale, con un'incidenza maggiore sul versante occidentale. In seguito, vivremo invece un momento di pausa dal maltempo nella giornata di giovedì 29, quanto meno sulle regioni del Nord e del Centro, poiché il vortice si sposterà verso Sud, posizionandosi al di sotto della Sicilia".

Stando a quanto riportano i meteorologi, neanche il prossimo weekend verrà risparmiato dal maltempo. La circolazione ciclonica, infatti, "tornerà ad avvolgere gran parte del Paese promettendoci tempo molto instabile anche per il primo weekend di marzo".