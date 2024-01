Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 24 gennaio: inverno già finito? Torna l’anticiclone africano Oggi, mercoledì 24 gennaio, previsto sole e temperature in lieve aumento a Roma, con le minime che non scenderanno sotto i 7 gradi e le massime che saliranno sopra i 15 gradi nelle ore più calde della giornata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Inverno già finito? Sembrerebbe, perché sta tornando sul nostro Paese un anticiclone africano, che poterà temperature ben al di sopra rispetto alle medie del periodo. Oggi, mercoledì 24 gennaio, previsto sole e temperature in lieve aumento a Roma, con le minime che non scenderanno sotto i 7 gradi e le massime che saliranno sopra i 15 gradi nelle ore più calde della giornata. Fino a domenica, almeno, non sono previste precipitazioni. Le temperature saranno ben oltre sopra lo zero anche sulle montagne del Lazio: per esempio, al Terminillo previste massime sopra gli 11 gradi nel corso della settimana.

Secondo i meteorologi del sito IlMeteo.it, come anticipato è in arrivo un promontorio di alta pressione di origine africana. Le condizioni meteo, spiegano gli esperti, saranno spesso simili a quelle della primavera e, a volte, addirittura a quelle dell'estate.

A causa di questo, "le temperature aumenteranno sensibilmente, superando notevolmente con il passare dei giorni le medie climatiche del periodo". Ciò è dovuto, come abbiamo visto, "all'avanzata poderosa di un promontorio anticiclonico di origine sub-tropicale, che si estenderà dal Nord Africa fino a coprire tutta l'Italia. Si tratterà di una situazione certamente più tipica dei mesi estivi, sia per i valori di temperatura elevatissimi previsti in quota, sia perché l'anticiclone africano è solito presentarsi in forma così eclatante durante i mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto

Ma quando inizierà questa fase di caldo anomalo? "Mercoledì 24 mostrerà i primi segni evidenti di caldo anomalo, ad iniziare dalle montagne, poi il picco sarà raggiunto tra Giovedì e Venerdì quando addirittura lo zero termico si porterà fino a 3900 metri, una quota tipica di fine Giugno-inizio Luglio", secondo il fondatore de IlMeteo.it, Antonio Sanò.