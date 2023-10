Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 17 ottobre: solo nuvole, nubifragi tornano nel weekend A Roma oggi, martedì 17 ottobre, il cielo sarà nuvoloso, ma con assenza di precipitazioni. Piogge residue nella notte, ma in mattinata le condizioni meteo dovrebbero migliorare.

A cura di Redazione Meteo

Dopo la giornata di ieri, caratterizzata da violenti nubifragi che hanno colpito soprattutto Ostia e il litorale, a Roma oggi, martedì 17 ottobre, il cielo sarà nuvoloso, ma con assenza di precipitazioni. Piogge residue nella notte, ma in mattinata le condizioni meteo dovrebbero migliorare. Anche per domani e dopodomani non sono previste precipitazioni. Possibile qualche pioggia nelle zone interne del Lazio.

I nubifragi, però, torneranno nel weekend, soprattutto tra sabato e domenica. Per avere previsioni certe occorrerà aspettare ancora qualche giorno, ma i principali modelli prevedono piogge forti su Roma e in generale sul Lazio per il fine settimana.

Per quanto riguarda le temperature, il maltempo ha portato certamente un calo nelle massime e nelle minime, ma non un crollo. Oggi le massime si manterranno intorno ai 25 gradi e le minime non scenderanno sotto i 16 gradi. Nel weekend, invece, il calo sarà più marcato, con le massime che non supereranno i 21 gradi nelle ore più calde delle giornate.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, questo cambiamento nelle condizioni meteo è dovuto all'arrivo di un vortice ciclonico che i meteorologi hanno denominato ‘Medusa'. Gli effetti, come detto, si vedranno soprattutto nel "prossimo weekend quando Medusa punterà direttamente l'Italia con l'intento di far piombare il severo Autunno un po' su tutto il Paese". Fino ad allora l'Italia sarà letteralmente divisa in tre: "Al Nord avremo scenari autunnali, con forti piogge, temporali e un clima fresco; al Centro una spiccata instabilità con clima abbastanza mite; al Sud, infine, sembrerà ancora praticamente Estate"