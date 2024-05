Previsioni meteo Roma e Lazio sabato 11 maggio: cielo sereno, sole e temperature fino a 23 gradi

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 11 maggio, registrano cielo sereno e sole e temperature fino a massime di 23 gradi. Come annnciano gli esperti de Il Meteo.it il vortice ciclonico che ha attraversato il nostro Paese da Nord a Sud nel corso di questa settimana si è ormai definitivamente allontanato dall'Italia. Sabato la pressione è stabile sulla regione, per cui la giornata è contraddistinta da condizioni di tempo soleggiato, il cielo si presenta sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori.

I valori notturni non subiscono grosse variazioni, i venti soffiano deboli. Le temperature sono ovunque in aumento e il tempo resta bello e soleggiato per l'intero weekend. Un'occasione da non perdere per trascorrere un fine settimana all'aperto, organizzando gite fuori porta o al mare.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 11 maggio

Oggi, sabato 11 maggio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole e temperature fino a massime di 23 gradi. Tempo stabile e bello sulla Capitale, il sole brilla per l'intero arco della giornata. I valori oscillano tra minime di 15 e massime di 23 gradi, il vento soffia da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Tempo stabile e soleggiato anche sul resto del territorio del Lazio. Vediamo com'è la situazione dal punto di vista meterologico sulla regione: cielo sereno su Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Sul fronte delle temperature invece avremo: dai 13 ai 24 gradi a Frosinone, tra 16 e 24 gradi a Latina, tra 11 e 23 gradi a Rieti, tra 11 e 24 gradi a Viterbo.