Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 16 luglio: massime sui 35°C. Caldo, il picco è ancora lontano Le previsioni per oggi: la giornata sarà serena e soleggiata a Roma. I venti saranno deboli e le temperature saranno comprese tra i 35 e i 21 gradi.

A cura di Enrico Tata

La giornata di oggi, sabato 16 luglio, sarà serena e soleggiata a Roma. I venti saranno deboli e le temperature saranno comprese tra i 35 e i 21 gradi. Il picco di questa nuova ondata di calore, tuttavia, è ancora lontano. È previsto infatti intorno al 20-21 luglio. Le massime, comunque, continueranno a crescere nei prossimi giorni fino ad arrivare a punte di 40 gradi nelle zone più interne della Capitale.

Ondata di calore, allarme di livello 2 a Roma

Sia oggi che domani il bollettino sulle ondate di calore, pubblicato ministero della Salute, prevede per Roma un allarme arancione di livello 2. Oggi la temperatura massima sfiorerà i 34 gradi, ma sarà di 36 quella percepita. Per quanto riguarda domani, domenica 17 luglio, alle 8 di mattina il termometro segnerà 24 gradi e alle 14 segnerà 36 gradi. L'allarme arancione si ha con "temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili".

Le previsioni di Giuliacci: picco di 40 gradi a Roma, ecco quando

Il Colonnello Mario Giuliacci ha spiegato a Fanapge.it che "l'apice del caldo sarà a partire dal 20 di luglio fino al 23 di luglio. Quasi tutta l'Italia avrà temperature comprese tra 35 e 37 gradi nelle zone interne, tranne la Liguria e un po' le coste. Ci saranno punte di 38-40 gradi sulla Lombardia, sull'Emilia, Marche, Lazio, Puglia, Lucania e Isole maggiori. Queste saranno le Regioni più bastonate. Poi dal 24 luglio le temperature inizieranno a scendere, ma sempre su valori elevati, 33 gradi al centro nord. Il caldo resisterà con valori di 35-37 gradi al sud con punte di 38-40 su puglia Lucania e Sicilia. dal 24 le temperature scendono al centro nord ma sempre su valori intorno ai 33-34. Dal 27 la temperatura dovrebbe scendere anche al Sud e se questo calo lo estendessimo in avanti, potremmo dire che a fine mese le temperature rientreranno su valori normali, cioè comprese tra 28-32 gradi".