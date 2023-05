Previsioni meteo Roma e Lazio lunedì 29 maggio 2023: tornano piogge e temporali Le temperature restano alte, ma in tutte le province del Lazio tornano piogge e temporali: allerta gialla su tutta la regione oggi, lunedì 29 maggio 2023.

A cura di Beatrice Tominic

Ancora allerta gialla nella regione Lazio per la giornata di oggi, lunedì 29 maggio 2023: piogge e temporali tornano su tutte le province, compresa la capitale. Come diffuso ieri dal dipartimento della Regione Lazio della Protezione Civile, oggi è prevista allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone: dai Bacini Costieri Nord, al Bacino Medio Tevere e l'Appennino di Rieti, ma anche nei Bacini di Roma, l'Aniene, i Bacini Costieri Sud e il Bacino del Liri.

Le previsioni a Roma lunedì 29 maggio

Per la giornata di oggi a Roma il cielo si presenta come sereno per tutto il giorno con qualche nuvola soltanto nella fase conclusiva della giornata: non si escludono, però, piogge e temporali isolati, come ricorda Il Meteo.it. Il termometro segna temperature ancora piuttosto alte ed oscilla fra i 18 e i 24 gradi centigradi.

Previsioni meteo nelle province del Lazio

Si registrano a Rieti e a Viterbo temperature minime più basse della giornata di oggi: il termometro non scende, in entrambi i casi, sotto ai 13 gradi. Le massime, invece, sono rispettivamente di 25 e 26 gradi. Per quanto riguarda il reatino, i primi temporali arrivano nel pomeriggio, dove si manifestano anche con attività elettrica intensa; temporali isolati in serata anche nel viterbese.

Tempo incerto anche nelle due province più a sud della regione, Latina e Frosinone. Nel capoluogo pontino ai attendono nubi soprattutto nella mattina, ma non si escludono piogge isolate. Nel frusinate, invece, per tutto il giorno si alternano piogge e schiarite, soprattutto nella fase centrale della giornata.