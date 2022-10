Previsioni meteo Roma e Lazio lunedì 17 ottobre: ancora sole e temperature sopra i 20 gradi Cielo limpido e sole, con temperature comprese fra i 13 e i 26 gradi: previsioni del tempo per oggi lunedì 17 ottobre 2022 a Roma e nel Lazio.

A cura di Beatrice Tominic

Si apre con il sole, proprio come è stato lo scorso weekend, questa nuova settimana di ottobre. Il sole caratterizza questo lunedì, 17 ottobre 2022, in tutti i territori del Lazio, dalla capitale alle province. Il clima appare mite. Continua la tradizionale ottobrata romana: proprio a Roma le temperature arrivano oggi a sfiorare i 26 gradi, mentre nelle province le massime si registrano con qualche grado in meno e sono comprese fra i 23 e i 25.

Previsioni meteo a Roma lunedì 17 ottobre

Cielo sereno tutto il giorno, dalle prime ore della mattina fino alla tarda serata, oggi a Roma. Le temperature, tipiche di questo periodo dell'anno, sono gradevoli, anche se di giorno si avverte molto più caldo rispetto alla mattina presto e alla sera tardi, le fasi della giornata in cui si toccano le temperature minime. Nella capitale, ad esempio, oggi sono comprese fra i 15 gradi centigradi e i 26 di massima, attesi nella fase centrale della giornata.

Previsioni meteo nelle province della regione Lazio

Stessa situazione anche su tutto il resto della regione Lazio, nelle province. Rispetto alla capitale, le temperature si fermano a qualche grado centigrado in meno, ma restano il sole, il cielo sereno e il clima gradevole. A Rieti e a Viterbo, notoriamente le due province più fresche della regione, le temperature sono comprese fra una minima di 12 gradi e una massima di 23.

Stessa situazione anche nelle due province più a sud della regione, Frosinone e Latina. Nel frusinate le temperature sono comprese nei dieci gradi fra i 14 di minima e i 24 di massima, mentre nel capoluogo pontino c'è qualche grado in più e le temperature oscillano fra i 16 e i 25 gradi.