Previsioni meteo Roma e Lazio dal’11 al 17 luglio: temperature miti fino a mercoledì poi 38 gradi Per la settimana dall’11 al 17 luglio le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano temperature miti fino a mercoledì, poi tornerà il caldo afoso.

A cura di Alessia Rabbai

(La Presse)

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 11 luglio, registrano parziali annuvolamenti e temperature in lieve aumento. Fino a mercoledì 13 luglio i valori saranno influenzati dalla presenza dell'anticiclone delle Azzorre, che renderà il clima più mite e piacevole. A partire da metà settimana invece le temperature torneranno ad alzarsi di nuovo e il caldo sarà afoso. Da giovedì infatti come hanno già annunciato gli esperti de IlMeteo.it sul Bacino del Mediterraneo e sulle regioni centrali italiane tornerà ad imperversare l'anticlone africano, che farà salire la colonnina di mercurio del termometro fino a 38 gradi nella weekend. Godiamoci dunque la pausa, seppur temporanea. Le notti presto torneranno ad essere ‘bollenti' e dal sapore tropicale.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 11 luglio

Oggi, lunedì 11 luglio, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano cielo sereno, con parziali ma innocui annuvolamenti. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà sereno durante la notte, poco nuvoloso al mattino e nel pomeriggio e tornerà nuovamente sereno di sera. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da debole a moderato. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 17 e massime di 32 gradi. Nel resto del Lazio, cielo poco nuvoloso e massime non oltre i 30 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 16 e domenica 17 luglio

Le previsioni del meteo per sabato 16 e domenica 17 luglio registrano cielo sereno e sole. Ancora è presto per dirlo con certezza, ma il tempo dovrebbe mantenersi bello, con temperature massime che raggiungeranno picchi di 38 gradi nelle ore centrali della giornata, tornando a farci patire il caldo delle scorse settimane. Informazioni aggiornate sulle previsioni del fine settimana arriveranno nei prossimi giorni.