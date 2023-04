Previsioni meteo Roma e Lazio 9 aprile: a Pasqua piogge nel pomeriggio La giornata di Pasqua nel Lazio sarà caratterizzata da cielo poco nuvoloso la mattina e piogge nel pomeriggio. Le temperature saranno abbastanza gradevoli.

Quella che si apre oggi, a Roma e nel Lazio, sarà una domenica prevalentemente soleggiata, con qualche annuvolamento sparso durante la giornata, e piogge nel pomeriggio in alcune zone della regione. Il maltempo non risparmierà la Pasqua, anche se le precipitazioni saranno scorse e limitate solo ad alcune province: a Roma, Frosinone e Latina, cadranno per un paio d'ore nel pomeriggio, dopodiché tornerà il sereno.

A Roma le temperature saranno abbastanza gradevoli, con minime di nove gradi e massime di diciassette gradi. Il cielo sarà sereno la mattina, mentre nel pomeriggio sono previsti annuvolamenti con piogge, anche se poco abbondanti. I venti soffieranno moderati per tutta la giornata.

Brutto tempo anche a Frosinone: qui il cielo sarà nuvoloso sia la mattina sia il pomeriggio, con piogge che cadranno a partire dalle 17 del pomeriggio e fino alle 20. Le temperature saranno comprese tra otto e sedici gradi, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati.

Temperature tra nove e diciassette gradi anche a Latina, con cielo poco nuvoloso la mattina e sereno dalle 14. Alle 17 cadranno delle piogge leggere, con venti che soffieranno tutta la giornata tra deboli e moderati.

Temperature leggermente più rigide a Rieti, dove la minima sarà di cinque gradi, mentre la massima non salirà oltre i quindici gradi. Il cielo sarà sereno e senza nuvole per tutta la giornata: qui, a differenza delle altre province, non sono previste piogge.

Niente pioggia nemmeno a Viterbo, dove la temperatura minima sarà di sei gradi, mentre la massima salirà a sedici gradi. Il cielo sarà sereno e senza nuvole per tutta la giornata, mentre i venti soffieranno moderati.