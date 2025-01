video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 8 gennaio: calano le temperature, ma caldo sopra la media La giornata di oggi, mercoledì 8 gennaio, sarà caratterizzata da temperature sui quindici gradi, cielo poco nuvoloso e venti tra deboli e moderati.

A cura di Redazione Meteo

La giornata di oggi, mercoledì 8 gennaio, non sarà come quella di ieri. Se le temperature comunque rimarranno abbastanza alte, attestandosi di media in tutto il Lazio sui quindici gradi, non si avvicineranno ai quasi venti – totalmente anomali – che si sono avuti nella giornata di ieri. In ogni caso stiamo parlando di un clima eccessivamente caldo per il periodo, con temperature non affatto invernali (tranne, come poi vedremo nei prossimi giorni, nelle province di Rieti e Viterbo).

La giornata di oggi sarà caratterizzata da cieli parzialmente nuvolosi a Roma, Frosinone e Latina, mentre a Rieti e Viterbo saranno coperti. I venti soffieranno quasi dappertutto tra deboli e moderati, mentre non ci saranno piogge. La situazione cambierà nei prossimi giorni, con precipitazioni attese nella giornata di giovedì, anche se non particolarmente forti.

Andiamo a vedere nel dettaglio le temperature che si avranno sul Lazio nella giornata di oggi. A Roma la minima sarà a otto gradi mentre la massima a quindici gradi, mentre a Frosinone le temperature saranno comprese tra sette e quattordici gradi. A Latina, invece, il termometro non scenderà sotto i nove gradi nelle ore più fredde, e arriverà fino a quindici gradi nelle ore più calde. A Rieti – dove nei prossimi giorni, e soprattutto nel fine settimana, si avrà un calo drastico delle temperature – la minima sarà di otto gradi, mentre la massima di undici. A Viterbo, minima a cinque gradi e massima a tredici.

Le temperature caleranno un po' nei prossimi giorni, con le massime che arriveranno anche a undici gradi. Soprattutto nel weekend saranno più rigide, e in alcune province scenderanno sotto lo zero.