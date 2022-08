Previsioni meteo Roma e Lazio 7 agosto: ultime ore di caldo intenso poi tornano piogge e temporali Sole e caldo e massime a 36 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domenica 7 agosto. Nelle prossime ore potrebbe tornare il maltempo, temperature in calo la prossima settimana.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, domenica 7 agosto, registrano sole e caldo e temperature massime fino a 36 gradi. Oggi il tempo sarà ancora bello e soleggiato, ma gli esperti de Il Meteo.it annunciano che a partire dalle prossime ore l'anticiclone africano, che ha reso l'aria bollente potrebbe subire una battuta d'arresto e volgere in ritirata. Su gran parte dell'Italia infatti dalla prossima settimana potrebbe tornare il maltempo, con piogge accompagnate da temporali, grandinate e forti raffiche di vento. In risalita c'è l'anticiclone delle Azzorre, che sta raggiungendo la Scandinavia. Sono previste precipitazioni sparse sul Lazio, su Roma dovrebbe piovere nelle giornate di giovedì e venerdì. Ciò significherebbe l'arrivo di aria più fresca sul Bacino del Mediterraneo. Ma già dalla seconda parte della prossima settimana le temperature aumenteranno di nuovo.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, domenica 7 agosto

Oggi, domenica 7 agosto, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo bello e caldo. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà sereno e soleggiato per l'intero arco della giornata. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 23 e massime di 36 gradi. Sole e caldo anche su Frosinone e Latina con massime a 35 gradi in entrambe le città. Il cielo sarà invece poco nuvoloso con piogge sparse su Rieti e Viterbo e le massime si attesteranno rispettivamente su 34 e 35 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma dall'8 al 14 agosto

La prossima settimana che va da lunedì 8 a domenica 14 agosto le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano un quadro meterologcio all'insegna dell'instabilità. Le temperature dovrebbero abbassarsi concedendoci un sospiro di sollievo. A Roma ciò accadrà specialmente giovedì e venerdì, quando è attesa pioggia e le massime dovrebbero attestarsi poco sotto e comunque non superiori ai 30 gradi. Si attendono durante la settimana precipitazioni anche a carattere temporalesco sparse sul territorio del Lazio.