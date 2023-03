Previsioni meteo Roma e Lazio 5 marzo: calano le temperature, minime a zero gradi Temperature gradevoli a Roma, Latina e Frosinone ma più rigide a Rieti e Viterbo. Non sono previste piogge, e il cielo sarà sereno. Sarà una domenica di bel tempo.

A cura di Redazione Meteo

Continua a esserci bel tempo in tutto il Lazio. Oggi, domenica 5 marzo, le temperature saranno gradevoli e il cielo sereno (tranne che in alcune zone in provincia), con venti che soffieranno tra deboli e moderati. Nonostante le piogge dei giorni passati, adesso sembrano tornate le belle giornate, con cieli tersi e termometri che sfiorano anche i venti gradi. Nei prossimi giorni le condizioni meteo nella regione rimarranno più o meno simili a quelle di oggi, anche se non si possono escludere piogge sporadiche.

A Roma ci sarà bel tempo, con temperature comprese tra quattordici e sei gradi. I venti saranno al mattino moderati, così come il pomeriggio. Il cielo sarà privo di nuvole e non sono previste piogge.

Cielo sereno anche a Frosinone, dove le temperature massime saranno come quelle di Roma. Alle 14 il termometro segnerà i quattordici gradi, mentre alle 6 del mattino sono previsti sei gradi. I venti qui soffieranno deboli.

Bel tempo a Latina, dove la massima arriverà a quindici gradi, mentre la minima alle 7 del mattino sarà di sei gradi. I venti soffieranno moderati e non sono previste piogge.

Temperature più rigide a Rieti, dove il termometro nelle prime ore del mattino arriverà a toccherà lo zero. Le massime, invece, non saliranno oltre i tredici gradi. Il clima sarà però gradevole, con cieli tersi e venti che soffieranno deboli. Non ci saranno piogge né oggi né nei prossimi giorni.

Stesse temperature di Rieti anche a Viterbo, dove il termometro oscillerà tra zero e tredici gradi. Il cielo sarà sereno, con venti che soffieranno deboli, e la giornata sarà caratterizzata dall'assenza di piogge, anche se qui il clima sarà un po' più rigido.