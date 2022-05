Previsioni meteo Roma e Lazio 5 maggio: pioggia e maltempo A Roma e nelle altre province del Lazio la giornata sarà all’insegna del maltempo, con cielo nuvoloso e deboli piogge.

A cura di Redazione Meteo

Immagine di repertorio

Sarà una giornata all'insegna del cielo nuvoloso e del maltempo quella che si apre oggi, giovedì 5 maggio, a Roma e nel Lazio. Le temperature saranno abbastanza alte e andranno anche oltre i venti gradi, ma il cielo sarà nuvoloso su tutta la regione, con piogge leggere in alcune ore della giornata. A Roma, in particolare, secondo quanto riportato dal sito Meteo 3B, ci saranno "nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20 gradi, la minima di 13 gradi, lo zero termico si attesterà a 2823m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente".

Meteo Lazio, temperature sotto i 20 gradi a Rieti e Viterbo

La situazione sarà simile anche nelle altre province del Lazio. A Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone il cielo sarà nuvoloso per tutta la giornata, mentre deboli piogge cadranno tutto il giorno. I venti soffieranno su tutta la regione tra deboli e moderati. Se a Latina e Frosinone le temperature massime si attesteranno sui 22/23 gradi, stessa cosa non si potrà dire per Rieti e Viterbo. Nella prima provincia il termometro non andrà oltre i diciotto gradi, nella seconda oltre i sedici. In ogni caso le temperature minime non scenderanno sotto gli otto gradi, e il clima rimarrà gradevole per tutta la giornata nonostante il maltempo. Le condizioni meteo dovrebbero migliorare nei prossimi giorni, anche se il cielo rimarrà nuvoloso con possibilità di deboli piogge.