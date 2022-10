Previsioni meteo Roma e Lazio 4 ottobre: sole e caldo, temperature fino a 26 gradi Tempo bello e soleggiato, con temperature massime fino a 26 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per martedì 4 ottobre.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 4 ottobre, registrano tempo bello, stabile e soleggiato, con temperature massime fino a 26 gradi. La settimana sarà all'insegna della cosiddetta ‘ottobrata', con valori decisamente al di sopra della media stagionale, che ci faranno godere di giornate autunnali miti, come se ci trovassimo davanti ad una coda dell'estate. Ciò a causa dell'alta pressione e dell'influenza dell'anticiclone. Il tempo sarà bello anche nel weekend. Ma il quadro meterologico è destinato ben presto a cambiare, come annunciano gli esperti de Il Meteo.it, già a partire dalla prossima settimana, con la formazione di un ciclone sull'Italia, che porterà ad un brusco calo delle temperature.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 4 ottobre

Oggi, martedì 4 ottobre, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà coperto da nubi sparse per l'intero arco della giornata. Le temperature oscilleranno tra 16 e 26 gradi, le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da debole a moderato. Nubi sparse anche sul resto del territorio del Lazio, con massime di 24 gradi su Latina e Frosinone, di 23 su Latina e Viterbo.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 8 e domenica 9 ottobre

Il weekend di sabato 8 e domenica 9 ottobre sarà all'insegna del tempo ancora stabile e soleggiato, con valori miti che ci faranno godere di un piacevole fine settimana. Sulla Capitale sabato il cielo sarà coperto di notte, poco nuvoloso al mattino, sereno nel pomeriggio e di sera. I valori oscilleranno tra minime di 16 e massime di 25 gradi. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto dei capoluoghi di provincia. Domenica cielo sereno su Roma dal mattino fino a sera, con temperature tra i 13 e i 25 gradi. Tempo bello con cielo sereno e sole anche sul resto dei capoluoghi del Lazio.