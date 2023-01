Previsioni meteo Roma e Lazio 4 gennaio: cielo poco coperto e temperature miti Cieli poco nuvolosi, temperature con massime sui sedici gradi e assenza di piogge: la situazione meteo nel Lazio di oggi, mercoledì 4 gennaio.

A cura di Redazione Meteo

Quella che si apre oggi, a Roma e nelle altre province del Lazio, è una giornata soleggiata nella maggior parte della regione, con cieli coperti solo per metà giornata e temperature abbastanza alte, che si attesteranno sui sedici gradi. Secondo le previsioni meteo di oggi, mercoledì 4 gennaio, non sono previste piogge, il clima sarà mite e i venti soffieranno tra deboli e moderati. Le piogge non dovrebbero cadere fino alla fine di questa settimana: già dall'inizio della prossima ci saranno invece temporali in diverse città del Lazio.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, a Roma il cielo sarà coperto per la prima parte della mattinata, mentre il pomeriggio sarà aperto e il sole splenderà fino a sera. Le temperature saranno comprese tra nove e sedici gradi, mentre i venti soffieranno deboli dalla mattina alla sera.

A Frosinone la situazione del meteo sarà molto simile con cielo poco nuvoloso, venti deboli, e temperature tra otto e quattordici gradi. Non sono previste piogge, ci sarà nebbia in strada fino alle 10 del mattino.

A Latina le temperature saranno comprese tra dieci e quindici gradi, con il picco di caldo tra le 13 e le 16. Qui, a differenza delle altre città, il cielo sarà coperto per tutta la giornata, ma non ci saranno piogge.

Per quanto riguarda Rieti, la provincia che in genere è la più fredda del Lazio insieme a Viterbo, la massima non andrà oltre i quattordici gradi, mentre la minima non salirà oltre i sei gradi. Il cielo sarà sereno e non scenderanno piogge, mentre i venti soffieranno deboli.

Anche a Viterbo le temperature massime non supereranno i quattordici gradi. Il cielo sarà coperto fino alle 10 del mattino, mentre per il resto della giornata sarà sereno.