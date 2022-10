Previsioni meteo Roma e Lazio 30 ottobre: ultimi giorni di caldo, oggi sole e 25 gradi Ultimi giorni di sole e caldo a Roma e nelle altre province del Lazio. Oggi nella regione sono previste massime fino a venticinque gradi e assenza di nuvole.

A cura di Redazione Meteo

Continua l'ondata di bel tempo in questo fine ottobre a Roma e nelle altre province del Lazio. Oggi, domenica 30 ottobre, le temperature saranno comprese tra una minima di undici gradi e una massima di venticinque gradi nelle zone più calde della regione, mentre in quelle un po' più fredde (come Rieti e Viterbo), il termometro non salirà oltre i ventitré gradi.

Questi però, sono gli ultimi giorni di caldo nella regione. Non appena questa settimana volgerà al termine, le temperature caleranno drasticamente: il prossimo weekend, infatti, sono previste piogge e temporali, oltre a massime di sedici gradi e minime che non saliranno oltre gli undici gradi.

Andiamo però a vedere la giornata di oggi: questa domenica ci regalerà sole e caldo su tutto il Lazio. A Roma la temperatura minima sarà di sedici gradi, mentre la massima arriverà fino a venticinque gradi. I venti soffieranno deboli per tutta la giornata, mentre il sole splenderà nel cielo senza nuvole. Né a Roma né nelle altre province oggi ci saranno piogge.

La situazione meteo non sarà diversa a Frosinone, dove sono previste alte temperature. Tra le 14 e le 17 si registrerà una massima di ventiquattro gradi, mentre la minima sarà di undici gradi. Il cielo sarà sereno tutto il giorno, i venti soffieranno deboli.

A Latina temperature comprese tra tredici e ventiquattro gradi, assenza di piogge e venti deboli. Il sole splenderà alto per tutta la giornata, con venti che soffieranno deboli come nel resto della regione.

Temperature leggermente più rigide a Rieti e Viterbo, dove la massima non salirà oltre i ventitré gradi, mentre la minima si attesterà sugli undici. Farà molto caldo anche qui, soprattutto nelle ore centrali della giornata.