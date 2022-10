Previsioni meteo Roma e Lazio 30 ottobre: dopo il ponte di Ognissanti temporali e sotto i 20 gradi Sole e caldo e temperature massime fino a 25 gradi. Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per lunedì 30 ottobre registrano tempo bello. Dopo il ponte di Ognissanti tornano maltempo e freddo.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 30 ottobre, registrano cielo sereno e sole e temperature massime fino a 25 gradi. Godiamoci ancora questi valori al di sopra della media stagionale, che ci regalano un piacevole ponte di Ognissanti. Non è raro infatti vedere persone che hanno approfittato del clima mite e delle belle giornate di sole per raggiungere località al mare, riempiendo le spiagge e concedendosi qualche tuffo. Gli esperti de Il Meteo.it però avvertono che il quadro meterologico cambierà presto, già a partire da giovedì, quando inizierà un progressivo peggioramento, che si concretizzerà nella giornata di venerdì e andrà avanti per il fine settimana. È infatti in arrivo un ciclone, che porterà con sé sul Bacino del Mediterraneo le piogge autunnali. Un primo segnale che qualcosa sta cambiando lo avvertiremo martedì, il giorno la ricorrenza di Tutti i Santi, quando farà incurisone aria più fredda di provenienza Nord atlantica, che farà registrare un primo calo delle temperature, le quali scenderanno al di sotto dei 20 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 25 ottobre

Oggi, lunedì 31 ottobre, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole. Tempo bello per l'intero arco della giornata sulla Capitale, dove le temperature oscilleranno tra minime di 11 e massime di 25 gradi. Un inizio settimana all'insegna dei valori ancora miti, in questo autunno che sembra una primavera o lo strascico di un'estate che non vuole finire. Tempo bello anche sul resto del Lazio, con cielo sereno o poco nuvoloso sugli altri capoluoghi di provincia. Temperature massime tra i 20 e i 25 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 5 e domenica 6 ottobre

Il primo weekend di novembre si preannuncia all'insegna del maltempo, con una nuova perturbazione che porterà pioggia e temporali. Sabato 5 novembre sul Lazio si attendono temporali di notte con precipitazioni moderate, pioggia al mattino ancora moderata e debole nel pomeriggio, assente la sera, quando ci saranno parziali schiarite. Le temperature registreranno un brusco calo, con massime che non supereranno i 17 gradi. Per il meteo di domenica sarà necessario attendere ancora qualche giorno per avere previsioni più dettagliate.