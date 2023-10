Previsioni meteo Roma e Lazio 28 ottobre: nuvole e possibili piogge, temperature fino a 23 gradi Poche nuvole e possibili deboli piogge con massime fino a 23 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 28 ottobre.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 28 ottobre, registrano cielo poco nuvoloso con possibili deboli piogge. Calano le temperature anche nella Capitale, sono giornate di maltempo con pioggia, temporali e forte vento. La prima parte del weekend, l'ultimo del mese con il quale ci lasciamo alle spalle ottobre, è all'insegna del tempo ancora incerto, mentre per domenica si attende un miglioramento, con ampie schiarite, cielo sereno e sole e un leggero aumento delle massime.

Ma non bisogna abbassare la guardia, infatti pioggia e temporali ci saranno anche la prossima settimana, la prima di novembre, alternati da ampie schiarite. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it la prossima settimana torna il maltempo, almeno fino alla giornata di Halloween. È in arrivo una forte perturbazione di origine atlantica, con rischio allagamenti anche nel Lazio.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 28 ottobre

Oggi, sabato 28 ottobre, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo stabile, con precipitazioni assenti o deboli. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è poco nuvoloso di notte, al mattino e nel pomeriggio, alternata a schiarite di sera. La pioggia potrebbe cadere la mattina, nel pomeriggio o di sera, ma sarà di debole intensità. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 15 e massime di 23 gradi nelle ore centrali della giornata.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione simile per il resto del Lazio, con nubi sparse su Frosinone e Latina, pioggia e schiarite su Rieti, cielo sereno su Viterbo. Sul fronte delle temperaure avremo: tra i 14 e i 21 gradi a Frosinone, tra 16 e 22 a Latina, tra 12 e 18 a Rieti, tra 12 e 20 a Viterbo.