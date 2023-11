Previsioni meteo Roma e Lazio 28 novembre: pioggia forte e rischio nubifragi Pioggia abbondante e forte con rischio nubifragi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per martedì 28 novembre.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 28 novembre, registrano pioggia. Il maltempo imperversa sull'Italia e sul Lazio, come spiegano gli esperti de IlMeteo.it una perturbazione interessa la nostra regione soprattutto al mattino, con cielo coperto e precipitazioni diffuse e forti, anche sotto forma di nubifragio. Forti venti dai quadranti occidentali, migliora dal pomeriggio; temperature massime non più alte di 15 gradi, mentre i valori notturni sono in aumento. Sul fronte delle temperature infatti non si registrano per ora cambiamenti significativi.

Oggi è una giornata di allerta meteo a Roma e nel Lazio, il centro regionale e la protezione civile hanno diramato un bollettino di condizioni meterologiche avverse codice giallo, con rischio nubifragi. Il maltempo continua nel corso della settimana caratterizzata da una forte instabilità, l'ultima di novembre e la prima di dicembre, che ci accompagna verso l'entrata dell'inverno. Si attendono nevicate anche a bassa quota.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 28 novembre

Oggi, martedì 28 novembre, le previsioni del meteo a Roma registrano ancora maltempo. Sulla Capitale abbiamo precipitazioni forti di notte, fino a tre millimetri, nubi sparse con deboli piogge al mattino, pioggia alternata a schiarite di pomeriggio e cielo poco nuvoloso con deboli precipitazioni di sera. Le temperature oscillano tra minime di 9 e massime di 14 gradi.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto del Lazio con pioggia e schiarite su Frosinone e Latina, temporali e schiarite su Rieti, pioggia e schiarite su Viterbo. Sul fronte delle temperature abbiamo tra 7 e 13 gradi su Frosinone, tra 10 e 15 su Latina, tra 5 e 10 su Rieti e tra 5 e 12 su Viterbo.