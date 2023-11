Allerta meteo Roma e Lazio 27 e 28 novembre: temporali e forte pioggia Forte pioggia e temporali sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il 27 e 28 novembre, giornata di allerta meteo gialla.

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per lunedì 27 e martedì 28 novembre. Il centro regionale e la protezione civile hanno diffuso un bollettino di condizioni meterologiche avverse per oggi e per le successive 18-24 ore, con precipitazioni moderate e abbondanti e temporali, con rischio nubifragi e frane. Il colore dell'allerta è giallo. Le strutture territoriali sono pronte ad intervenire in caso di necessità.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 27 novembre

Oggi, lunedì 27 novembre, nel Lazio le previsioni del meteo registrano cielo coperto e pioggia. Nel dettaglio sulla Capitale abbiamo cielo sereno di notte, con precipitazioni assenti, pioggia debole altenata a schiarite al mattino e nel pomeriggio, a carattere moderato di sera. Le temperature in città oscillano tra 4 e 15 gradi. Pioggia anche sul resto del Lazio, mentre sul fronte delle temperature abbiamo: tra 1 e 12 gradi a Frosinone, tra 4 e 15 a Latina, tra 0 e 9 a Rieti, tra 1 e 13 a Viterbo.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domani, martedì 28 novembre

Domani, martedì 28 novembre, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano ancora mltempo. Sulla Capitale abbiamo precipitazioni forti di notte, fino a tre millimetri, nubi sparse con deboli piogge al mattino, pioggia alternata a schiarite di pomeriggio e cielo poco nuvoloso con deboli precipitazioni di sera. Maltempo anche sul resto del Lazio con pioggia e schiarite su Frosinone e Latina, temporali e schiarite su Rieti, pioggia e schiarite su Viterbo. Sul fronte delle temperature abbiamo ra 7 e 13 gradi su Frosinone, tra 10 e 15 su Latina, tra 5 e 10 su Rieti e tra 5 e 12 su Viterbo.