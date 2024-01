Previsioni meteo Roma e Lazio 26 gennaio: nebbia e cielo nuvoloso Nella giornata di oggi, venerdì 26 gennaio, è prevista nebbia in gran parte della regione e cielo nuvoloso. Non sono previste piogge. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

La giornata di oggi, venerdì 26 gennaio, sarà caratterizzata in tutto il Lazio da cielo prevalentemente nuvoloso, nebbia e temperature che non arriveranno al di sopra dei quattordici gradi. A Rieti e Viterbo, le due province più fredde della regione, le minime non scenderanno invece sotto ai tre gradi, segnalando un clima tutto sommato abbastanza mite per il periodo invernale.

Nello specifico a Roma il cielo sarà coperto per tutta la giornata, mentre il termometro andrà da una minima di dieci gradi a una massima di dodici gradi. L'ora più calda si registrerà alle 15. I venti soffieranno deboli per tutta la giornata e non sono previste piogge.

Clima abbastanza temperato anche a Frosinone, dove la minima sarà di sette gradi e la massima salirà invece fino a quattordici gradi. La mattina sono previsti banchi di nebbia in diverse zone della provincia, mentre nel pomeriggio il cielo sarà poco nuvoloso. I venti soffieranno deboli tutta la giornata e non sono previste piogge.

Anche a Latina il cielo sarà nuvoloso per gran parte della giornata, soprattutto la mattina. La temperatura minima sarà di undici gradi, mentre la massima non supererà i tredici. I venti soffieranno con intensità molto debole.

A Rieti le temperature minime saranno più fredde rispetto al resto della regione, con il termometro che scenderà fino a quattro gradi, mentre la massima non supererà gli undici gradi. I venti soffieranno deboli tutto il giorno, sia la mattina sia il pomeriggio e il cielo sarà parzialmente nuvoloso.

A Viterbo il clima sarà simile a quello di Rieti, con la minima che scenderà fino a tre gradi e la massima che non supererà gli otto gradi. I venti saranno deboli la mattina e assenti il pomeriggio, mentre tutto il giorno sono previsti banchi di nebbia molto densi.