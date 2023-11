Previsioni meteo Roma e Lazio 25 novembre: arriva Attila, sciabolata artica con forte vento e freddo Tempo bello e soleggiato sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 25 novembre. L’aspetto più rilevante riguarda il forte vento e le temperature in calo.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 25 novembre, registrano tempo bello e soleggiato, con temperature che raggiungono massime di 13 gradi. Oggi è giornata di allerta meteo per forti venti e burrasca, particolare attenzione va posta alle zone costiere, ma anche in città. L'inverno è ormai alle porte e l'aria diventa più fredda, in particolare i valori iniziano a scendere con minime sempre più vicino allo zero.

Nel weekend assisteremo ad un anticipo, con l'arrivo di Attila, la prima vera ondata di freddo e gelate, una sciabolata artica che si abbatterà sul Bacino del Mediterraneo e sull'Italia. Si tratta di un vortice ciclonico in arrivo dal Nord Europa. Il freddo durerà per tutta la settimana. Tempo bello e soleggiato anche domenica, ma le temperature si faranno ancora più rigide, con minime che scenderanno anche di diversi gradi al di sotto dello zero. La città più fredda sarà Rieti, dove la colonnina di mercurio arriverà a registrare -4 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 25 novembre

Oggi, sabato 25 novembre, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo instabile. Nel dettaglio sulla Capitale ci sono precipitazioni a carattere moderato durante la notte alternate a schiarite, il cielo poi si rasserena al mattino e resta soleggiato per l'intero arco della giornata. Il vento soffierà da moderato a forte e le temperature oscilleranno tra minime di 1 e massime di 13 gradi nelle ore centrali.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Tempo bello e soleggiato con possibili precipitazioni anche sul resto del Lazio sabato 25 novembre. Nel dettaglio il cielo è sereno su tutti i capoluoghi di provincia. Sul fronte delle temperature abbiamo: tra 2 e 13 gradi a Frosinone, tra 4 e 15 gradi a Latina, tra -1 e 10 gradi a Rieti, tra zero e 10 gradi a Viterbo.