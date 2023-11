Allerta gialla a Roma e nel Lazio sabato 25 novembre 2023: vento forte e raffiche di burrasca Allerta gialla domani, sabato 25 novembre 2023 a Roma e nel Lazio per forte vento e raffiche di burrasca dai quadranti settentrionali: a rischio mareggiate le zone più esposte.

A cura di Beatrice Tominic

"Venti da forte a burrasca, localmente di burrasca forte, dai quadranti settentrionali": questo è quanto si legge nella comunicazione della Protezione Civile della Regione Lazio per la giornata di domani, sabato 25 novembre 2023. Come si legge nell'avviso diffuso, per il forte vento è stata proclamata allerta meteo di colore giallo a partire dalla prima mattina e per le successive 24-36 ore. Previste forti mareggiate lungo le coste più esposte.

Allerta gialla per venti forti: le zone a rischio

L'allerta a partire dalla giornata di domani, sabato 25 novembre e per le successive 24-36 ore, come specificato nell'avviso diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Lazio. Nel bollettino non viene fatto riferimento alle zone interessate dai venti forti: tutti i territori della regione sono a rischio. Comprese, come anticipato, le coste: quelle più esposte rischiano di trovarsi coinvolte in forti mareggiate.

L'avviso della Protezione Civile della Regione Lazio

Oltre al pericolo per il vento e le raffiche di burrasca, nel bollettino diffuso per l'allerta di colore giallo si ricorda agli Enti destinatari di "attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione di Protezione Civile ed adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione ai seguenti Livelli di Allerta valutati dal Centro Funzionale Regionale". Massima attenzione dunque in caso di necessità. Nessuna allerta particolare, invece, per quanto riguarda il rischio di pioggia e temporali: secondo le previsioni, nel fine settimana nella capitale e nella regione Lazio è atteso il sole. Precipitazioni attese nel corso della prossima settimana.