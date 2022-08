Previsioni meteo Roma e Lazio 24 agosto: calano le temperature, minime a 16 gradi Sono in calo le temperature a Roma e nelle altre province del Lazio. Caldo nella capitale, mentre le minime scendono anche a sedici gradi.

A cura di Redazione Meteo

Calano, ma solo di poco, le temperature a Roma e nel Lazio. Se nella giornata di ieri il termometro è arrivato fino a trentacinque gradi, oggi in alcune zone del Lazio scenderà fino a ventinove. Non nella capitale, dove rimarrà stazionario sui trentuno gradi di massima per tutta la settimana.

Nonostante nei giorni passati in alcune zone della regione abbia piovuto per quasi tutti i pomeriggi (come nella provincia di Rieti) al momento nella giornata di oggi non sono previste piogge.

Mercoledì 24 agosto sarà caratterizzato in tutta la regione dal cielo sereno e non nuvoloso, dall'assenza di precipitazioni, e dai venti che soffieranno deboli e moderati. Le temperature più alte saranno raggiunte a Roma, mentre le province dove le condizioni meteo saranno meno caratterizzate dall'afa, sono come al solito Rieti e Viterbo.

Proprio a Rieti e Viterbo il termometro segnerà delle massime di ventinove gradi, mentre le minime scenderanno molto rispetto alle settimane passate, arrivando anche a sedici gradi. Un calo notevole se si pensa che solo fino a qualche giorno fa le minime non sono mai scese sotto i ventuno gradi. La temperatura massima, invece, sarà registrata come al solito verso le ore 15. Il caldo continuerà fino alle ore 17 del pomeriggio, per poi lasciare posto a un'aria più fresca.

I cieli saranno nuvolosi a tratti nei prossimi giorni, ma almeno fino a domenica non dovrebbero essere previste piogge. In generale si è entrati in una parte della stagione in cui le temperature si stanno abbassando: i quaranta gradi che si sono registrati tra la fine di luglio e l'inizio di agosto non dovrebbero più essere raggiunti.