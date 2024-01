Previsioni meteo Roma e Lazio 23 gennaio: sole e temperature in aumento con l’anticiclone africano Sole e temperature fino a 15 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per martedì 23 gennaio. I valori sono in aumento grazie all’anticiclone africano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 23 gennaio, registrano tempo stabile e soleggiato o con cielo poco nuvoloso. Come spiegano gli esperti de Il Meteo.it martedì, la pressione è in lieve diminuzione sulla nostra regione, pertanto la giornata sarà contraddistinta da una mattinata con cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto, con maggiori spazi soleggiati invece nel pomeriggio. Le temperature massime arrivano fino a 15 gradi e anche i valori notturni sono in deciso aumento.

L'aria rispetto allo scorso weekend sarà più calda, grazie all'anticiclone africano. Il "picco del caldo" è previsto per giovedì, quando la colonnina di mercurio potrebbe arrivare a segnare fino a 20 gradi nelle ore centrali della giornata, regalandoci un anticipo di primavera anche se ci troviamo in pieno inverno.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 23 gennaio

Oggi, martedì 23 gennaio, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello e stabile. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è coperto di notte con precipitazioni deboli, con nubi sparse al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio e sereno di sera. Le temperature oscillano tra minime di 9 e massime di 14 gradi e il vento soffia da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto del Lazio, con cielo ovunque poco nuvoloso o con nubi sparse, ma non è prevista pioggia. Sul fronte delle temperature abbiamo: tra 2 e 12 a Frosinone, tra 8 e 14 a Latina, tra 2 e 11 a Rieti e Viterbo. I valori aumentano anche nelle città solitamente più fredde appunto Rieti e Viterbo, dove nei giorni scorsi le minime sono scese al di sotto dello zero.