Previsioni meteo Roma e Lazio 21 settembre: pioggia e temporali, temperature fino a 30 gradi Pioggia e possibili temporali sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per giovedì 21 settembre. Giornata di allerta meteo, temperature ancora alte, con massime di 30 gradi.

A cura di Redazione Meteo

Immagine di repertorio

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 21 settembre registrano pioggia. Nel dettaglio quella di oggi sarà una giornata all'insegna dell'allerta meteo gialla per piogge e temporali con quantitativi deboli e moderati. Dal punto di vista delle temperature non ci sono ancora grossi cambiamenti, infatti oscilleranno tra minime di 19 e masisme di 30 gradi nelle ore centrali della giornata. Anche il fine settimana sarà all'insegna del maltempo, con pioggia e temporali in vista sia sabato che domenica. Ad arrivare è infatti quello che gli esperti de "Il Meteo.it" hanno definito come "ciclone equinoziale". A partire dalla prossima settimana invece è all'orizzonte un nuovo cambio di rotta, con il ritorno del bel tempo e con il sole che brillerà indisturbato per tutta la settimana.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 21 settembre

Oggi, giovedì 21 settembre, le previsioni del meteo a Roma registrano pioggia e possibili temporali. Nel dettaglio sulla Capitale si attende cielo poco nuvoloso di notte, con piogge deboli, pioggia debole alternata a schiarite al mattino, cielo sereno e precipitazioni assenti nel corso del pomeriggio e poco nuvolso di sera. Le temperature oscilleranno tra 19 e 30 gradi e il vento soffierà da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Il maltempo imperverserà anche sul resto del territorio del Lazio, con piogge e temporali sparsi sulla regione. In particolare ecco il quadro che avremo: A Frosinone pioggia e schiarite, temperature tra i 18 e i 28 gradi, a Latina pioggia e schiarite con valori tra i 20 e i 29 gradi, a Rieti pioggia e schiarite, le temperature oscilleranno tra tra i 16 e i 26 gradi, a Viterbo cielo poco nuvoloso e temperature comprese tra i 16 e i 27 gradi.