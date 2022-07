Previsioni meteo Roma e Lazio 21 luglio: caldo e afa, temperature fino a 36 gradi Ancora caldo e afa e temperature fino a massime di 36 gradi. Sono le previsioni del meteo a Roma e nel Laizo per oggi, giovedì 21 luglio.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 21 luglio, registrano sole e caldo, con temperature massime fino a 36 gradi. L'anticiclone africano Apocalisse4800 continua ad imperversare sull'Italia e sulle regioni centrali, con valori che arrivano a 40 gradi. Un clima davvero bollente e in molti si domandano per quanto tempo ancora durerà. Come spiegano gli esperti de Il Meteo.it "il nome dell'ondata di caldo deriva dalla quota che ha raggiunto lo zero termico nella libera atmosfera, mai stata così alta. Il ghiaccio si fonde e le Alpi sono a rischio". Ciò che stiamo vivendo non sono solo giornate roventi, ma anche notti tropicali, caldissime durante le quali ci si addormenta con difficoltà e si tende a svegliarcisi presto. Pare che le temperature continueranno a mantenersi alte, con il picco del caldo atteso nel weekend e dovrebbero iniziare a scendere verso la fine di luglio, grazie ad un'incursione fresca proveniente dal Nord Europa.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 21 luglio

Oggi, giovedì 21 luglio, le previsioni del meteo a Roma registrano ancora sole e caldo e temperature comprese tra 20 e 36 gradi. Nel dettaglio sulla Capitale brillerà sol sole per l'intero arco della giornata, con vento che soffierà da debole a moderato. Situazione attuale sul resto dei capoluoghi di provincia, con sole su Viterbo e Rieti e cielo poco nuvoloso su Latina. Le temperature massime arriveranno a 35 gradi su Viterbo, 34 su Frosinone e Rieti, 33 su Latina.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 23 e domenica 24 luglio

Sabato 23 e domenica 24 luglio dovremmo assistere al picco del caldo, almeno per questa ondata. Le massime a Roma arriveranno a punte di 37 gradi. Le previsioni del meteo a nella Capitale per il fine settimana annunciano sole per entrambi i giorni di sabato e domenica. Le temperature anche negli altri capoluoghi di provincia aumneteranno ulteriormenre fino a punte di 35 e 36 gradi.