Previsioni meteo Roma e Lazio 19 febbraio: cielo coperto, rischio piogge nel pomeriggio Cielo nuvoloso e possibilità di pioggia in alcune zone della regione, ma temperature abbastanza alte e gradevoli in tutto il Lazio.

A cura di Natascia Grbic

La giornata di oggi, domenica 19 febbraio, si apre con cielo nuvoloso e possibilità di pioggia in alcune zone della regione. In tutto il Lazio il cielo sarà coperto, a parte qualche ora della giornata in cui soprattutto il pomeriggio ci sarà un po' di sole, mentre mattina e sera sarà principalmente nuvoloso. Le temperature saranno abbastanza alte e gradevoli, e nei prossimi giorni la situazione meteo dovrebbe migliorare. I termometri, infatti, si alzeranno nel corso della settimana, arrivando a toccare anche i diciassette gradi.

A Roma, in particolare, la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, con la minima che si attesterà sugli undici gradi e la massima sui tredici gradi. Il cielo sarà coperto al mattino, mentre per il resto della giornata ci saranno alcuni momenti di sole. Non sono previste piogge, e i venti soffieranno deboli.

Forte nebbia a Frosinone, dove il termometro oscillerà tra gli otto e i dodici gradi. Al mattino il cielo sarà coperto, mentre il pomeriggio sono previste deboli piogge. La sera torneranno i banchi di nebbia, mentre i venti soffieranno deboli per tutta la giornata.

Cielo parzialmente nuvoloso a Latina, dove la minima sarà di undici gradi e la massima sarà di tredici gradi. I venti soffieranno deboli e non sono previste piogge a differenza di altre province.

Cielo coperto anche a Rieti, dove c'è il rischio di deboli piogge nel pomeriggio. I venti soffieranno deboli, mentre le temperature saranno abbastanza gradevoli e comprese tra undici e tredici gradi. Situazione simile anche a Viterbo, con cielo coperto, minima a sette gradi e massima a dodici.