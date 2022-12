Previsioni meteo Roma e Lazio 19 dicembre: sole e temperature in aumento Sole e niente pioggia, con temperature in aumento sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per lunedì 19 dicembre.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 19 dicembre, registrano sole e temperature in aumento. La settimana di Natale sarà all'insegna del bel tempo e dei valori miti, come già hanno annunciato gli scorsi giorni gli esperti de Il Meteo.it. Ciò a causa dell'arrivo dell'anticiclone africano sul Bacino del Mediterraneo, che porterà una corrente d'aria calda, la quale farà salite nuovamente la colonnina di mercurio, con punte massime che sfioreranno i 20 gradi, decisamente al di sopra della media stagionale. Un quadro meterologico che si manterrà piuttosto stabile per l'intera settimana, prestare particolare attenzione alla nebbia.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 19 dicembre

Oggi, lunedì 19 dicembre, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo bello. Nel dettaglio sulla Capitale ci sono state nubi sparse di notte, con cielo coperto al mattino. Nel pomeriggio e di sera le nubi lasceranno spazio ad ampie schiarite con il sole che brillerà indisturbato nel corso del pomeriggio. Cielo ancora sereno di sera. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 6 e massime di 14 gradi. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, con tempo ovunque soleggiato o con poche nubi. Le precipitazioni saranno del tutto assenti. Massime in generale aumento.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 24 e domenica 25 dicembre

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il weekend delle festività registrano cielo coperto, ma non dovrebbe piovere. Sia alla Vigilia di Natale che a Natale sulla Capitale il cielo sarà piuttosto nuvoloso, con temperature che oscilleranno tra 11 e 15 gradi. Nubi sparse sia a Vigilia che a Natale sugli altri capoluoghi di provincia del Lazio, ma non dovrebbe piovere. Le massime sfioreranno i 20 gradi. Prestare particolare attenzioni per le nebbie al mattino.