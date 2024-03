Lido di Ostia, i detriti degli stabilimenti balneari da mesi sulla spiaggia: la rabbia dei cittadini Da mesi il Lido di Ostia è occupato dai detriti degli stabilimenti sulle spiagge. Un gruppo di cittadini si oppone e pretende che vengano smaltiti dai concessionari, anziché con soldi pubblici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

"Long live erosion, sweep them all away" (lunga vita all'erosione, spazzali via tutti). Questa scritta è apparsa pochi giorni fa sui muri di un noto stabilimento balneare del lido di Ostia, a poche decine di metri dalla battigia e ben visibile dal marciapiede del lungomare Lutazio Catulo. Qualcuno per farla ha dovuto scavalcare un cancello, come se fosse un ladro che entra in una proprietà privata e vergarla di notte. Di nascosto. Questo graffito la dice lunga sul brutto clima, non solo dal punto di vista metereologico – da novembre ad oggi almeno tre mareggiate hanno distrutto parte del litorale – che scende sulla costa del Municipio X quando si parla di concessione balneari, di cementificazione dell'arenile e di libertà di accesso al mare.

Succede ogni anno, ad ogni fine ed inizio stagione. Non è una novità ma è un argomento che consuma, come l'erosione del mare sulla spiaggia romana, sia i concessionari degli stabilimenti sia chi ha un'altra idea del bene pubblico. E c'è anche chi, davanti alle telecamere di Fanpage.it, ha preferito declinare gentilmente un'intervista sul tema temendo di esporre mediaticamente troppo sé e la propria famiglia. In una frazione di terra che conta tra i 50 e i 60 mila abitanti, dove l'economia è prettamente legata la mare, chi gestisce da decenni le spiagge ha anche il potere decisionale su chi far lavorare e chi no.

Il processo di cementificazione della spiaggia

Da novembre 2023 ad oggi, una parte delle spiagge del lido di Ostia ricorda, se guardata da una certa angolazione e con le dovute precauzioni del caso, l'isola di Haiti dopo il terremoto del 2010. Detriti e distruzione.

"C'è stato proprio un processo di cementificazione della spiaggia – dichiara a Fanpage.it Danilo Ruggiero, presidente dell'associazione Mare libero – che va arrestato a tutti i costi. Queste cabine distrutte che finiscono i mare, non sono soltanto un pericolo per le piccole imbarcazioni che vanno in mare (la zona disastrata è interdetta da un ordinanza della Capitaneria di Porto nel raggio di 50m dalla costa), ma anche per la fauna e la flora marina perché, ad esempio, le vernici delle porte e delle pareti sono fortemente inquinanti".

L'associazione mare libero: "Mare e spiaggia sono di tutti"

L'associazione Mare libero è un piccolo angolo di libero accesso al mare tra i tanti chilometri di cancelli di stabilimenti a pagamento. I cittadini che fanno parte di Mare Libero riconoscono che l'argomento nel municipio X non fa molta presa sulla popolazione. Loro comunque ci provano a sensibilizzare i più. Lamentano una scarsità di liberi accessi e di spiagge pubbliche. Quelle che ci sono dicono "sono dei carnai indecenti, con pochi servizi per molte persone". Ogni 14 luglio dal 2018, con una pausa covid inevitabile, sono gli ideatori a livello nazionale della Presa della Battigia. Evocando la Rivoluzione francese del 1789, irrompono a pieno titolo di legge, la 296 del 2006 e la n 217 del 2011, passando preferibilmente attraverso le strutture degli impianti balneari, e si prendono simbolicamente la battigia "per riaffermare il principio che il mare e la spiaggia sono beni pubblici e la loro funzione come tali è di essere fruibili ai cittadini".



"Non siamo contro gli stabilimenti balneari – ci tengono a precisare – noi siamo contrati ad un'impresa, ad una società e a delle attività economiche che trasformino la spiaggia in un luogo privato e in un'area edificabile."

Per quanto riguarda i detriti che da mesi occupano le spiagge della costa, sono pronti a impegnarsi con determinazione nei prossimi mesi affinché i resti di quelle cabine, che non sarebbero dovute esistere, vengano smaltiti, come previsto dalla legge, con risorse economiche degli stessi concessionari dei bagni e non con soldi pubblici, come temono.