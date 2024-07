video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 17 luglio: afa e caldo insopportabili, attesi 38 gradi Afa e caldo sono previsti nella giornata di oggi in tutto il Lazio. Sono attese massime di 38 gradi, cieli sereni e privi di nuvole, venti praticamente assenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Continuano a salire le temperature in tutta Italia. Il Lazio, ovviamente, non fa eccezione: nella giornata di oggi le massime saranno da bollino rosso, con i termometri che arriveranno a toccare i trentotto gradi. Le ore più calde, dove l'afa sarà insopportabile, saranno quelle tra le 14 e le 17. Il caldo torrido non accennerà a diminuire nemmeno nei prossimi giorni, con la presa dell'anticiclone africano che non mollerà almeno fino al fine settimana. Soprattuto giovedì e venerdì le temperature raggiungeranno altezze record in questi giorni.

Nello specifico a Roma sono previsti trentotto gradi, a Frosinone, Viterbo e Latina trentasei gradi, a Rieti trentacinque gradi. Per quanto riguarda le condizioni meteo il cielo sarà sereno e privo di nuvole, con venti praticamente assenti che renderanno ancora più insopportabile la calura estiva. Non sono previste piogge né ora né nei prossimi giorni. Non dovrebbe piovere per tutto il mese di luglio. Le cose potrebbero migliorare all'inizio della prossima settimana, quando dovrebbero essere previsti anche tre/quattro gradi in meno rispetto a questi giorni.

L'ondata di caldo africano, con qualche giorno come eccezione, proseguirà fino a fine luglio, con temperature fino a 6/8 gradi al di sopra delle medie del periodo. Le temperature sono stabili e in lieve crescita, in genere comprese tra trentacinque e quaranta gradi su tutta la penisola. Le allerte per caldo estremo continueranno a essere diramate dalla Protezione Civile, con preghiera soprattutto alle persone più anziane, i bambini e le persone fragili di fare attenzione a uscire con queste temperature così sopra la media.