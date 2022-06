Previsioni meteo Roma e Lazio 17 giugno: sole e termometro fino a 35 gradi La giornata di oggi, a Roma e nelle altre province del Lazio, sarà caratterizzata dalla presenza del sole, delle alte temperature e dal cielo leggermente nuvoloso.

A cura di Redazione Meteo

Quella che si apre oggi, a Roma e nel Lazio, è l'ennesima giornata calda che avrà luogo nella regione. Ormai l'estate è arrivata, le temperature salgono e difficilmente torneranno a scendere sotto i trenta gradi. Anzi, sembra che continuino ad aumentare, con picchi anche di trentacinque gradi nelle ore più calde. In tutto il Lazio, a Roma, Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti, il termometro si attesterà oltre i trenta gradi, oscillando tra i trentadue e i trentacinque gradi nelle ore più calde, ossia dalle 14 alle 17 del pomeriggio. Si consiglia, in quest'arco temporale, di non uscire di casa per evitare colpi di calore. Soprattutto persone anziane e bambini è meglio che stiano al riparo dalle alte temperature. Le minime, in tutta la regione, si attesteranno più o meno sui sedici gradi. Non sono ovviamente previste precipitazioni, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati.

A Roma caldo e afa in aumento nel fine settimana

In particolare a Roma, secondo quanto riportato dal sito Meteo 3B, "noteremo un venerdì inizialmente soleggiato, segue un pomeriggio-sera variabile, con possibilità per qualche acquazzone o breve temporale in arrivo dall'entroterra. Temperature massime entro i 31-33°C. Tempo stabile e soleggiato tra weekend e inizio nuova settimana, con caldo e afa in aumento (anche nelle ore serali-notturne); valori massimi compresi tra 32 e 35°C mediamente". Il tempo rimarrà simile anche per il resto della settimana, con le temperature che potrebbero andare ad aumentare nei prossimi giorni ma che, almeno fino a domenica, dovrebbero tenersi sui trentacinque gradi di massima.