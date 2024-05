video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 14 maggio: nubi e “caldo africano”, temperature fino a 27 gradi Cielo poco nuvoloso o coperto e temperature fino a massime di 27 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il 14 maggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 14 maggio, registrano cielo poco nuvoloso o coperto, con temperature che arrivano fino a massime di 27 gradi. Martedì la pressione è ancora stabile sulla regione, per cui la giornata trascorrerà con un tempo asciutto e un cielo che risulterà sereno o al più poco nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime che potranno aumentare fino a 25/27 gradi, minime che non subiranno variazioni.

I venti soffiano da Sud. Sull'Italia arriva una profonda circolazione ciclonica da una parte, dall'altra specialmente al sud, ma anche al centro, come, spiegano gli esperti de Il Meteo.it i valori aumentano, catapultandoci in estate. Il quadro meterologico resta stabile nel corso della settimana e fino al weekend, forse potrebbe piovere domenica pomeriggio su Roma.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 14 maggio

Oggi, martedì 14 maggio, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo ancora stabile. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è con nubi sparse la notte, sereno al mattino, coperto il pomeriggio e di sera. Le temperature oscillano tra 16 e 27 gradi e il vento soffia da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Tempo stabile e caldo anche sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio. Nubi sparse su Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Sul fronte delle temperature abbiamo tra 15 e 25 gradi a Frosinone, tra 16 e 25 gradi a Latina, tra 13 e 25 gradi a Rieti e Viterbo.